KI und Robo-Advisor verändern die Finanzberatung: Wissen reicht nicht mehr

Apps, Robo-Advisor und KI-Systeme liefern heute in Sekunden, wofür früher ein Beratungsgespräch nötig war. Was bedeutet das für Finanzberater, wenn Kunden längst vorinformiert zum Termin kommen?

Noch vor wenigen Jahren waren Verbraucher bei vielen Finanzfragen auf einen Berater angewiesen. Heute erklären Apps die Unterschiede zwischen Anlageprodukten, Robo-Advisor stellen Portfolios zusammen und KI-Systeme liefern innerhalb weniger Sekunden Informationen zu ETFs, Versicherungen oder Fördermöglichkeiten. Damit verändert sich auch die Erwartung an Finanzberater: Fachwissen allein genügt immer weniger, um sich vom Wettbewerb abzuheben.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Altersvorsorge oder Vermögensplanung künftig allein mit einer App oder einem KI-Chat erledigt werden können. Gerade langfristige Finanzentscheidungen hängen von zahlreichen persönlichen und wirtschaftlichen Faktoren ab. Die entscheidende Frage lautet deshalb weniger, ob Beratung noch gebraucht wird, sondern welchen Nutzen sie künftig bieten muss.

Kunden kommen vorbereitet ins Gespräch

Der Informationsvorsprung der Finanzbranche schrumpft. Wer heute wissen möchte, wie ein ETF funktioniert, welche staatlichen Förderungen existieren oder welche Möglichkeiten zum Vermögensaufbau infrage kommen, findet dazu innerhalb kurzer Zeit umfangreiche Informationen. KI vereinfacht die Recherche, weil Verbraucher konkrete Fragen stellen und verschiedene Möglichkeiten gegenüberstellen können.

Das verändert auch Beratungsgespräche. Kunden beginnen ihre Finanzplanung nicht mehr zwangsläufig bei null, sondern haben sich teilweise bereits intensiv mit möglichen Strategien beschäftigt. Sie können Aussagen ihres Beraters zudem direkt überprüfen und Alternativen recherchieren.

Für Finanzdienstleister bleibt fundiertes Fachwissen trotzdem unverzichtbar. Es eignet sich nur immer weniger als Alleinstellungsmerkmal. Wer mit seiner Kompetenz wirbt, verspricht zunächst etwas, das Kunden bei einer professionellen Finanzberatung ohnehin erwarten dürfen.

Finanzplanung ist mehr als die Auswahl eines Produkts

Gleichzeitig wäre es zu kurz gegriffen, aus der einfachen Verfügbarkeit von Finanzwissen auf eine einfache Finanzplanung zu schließen. Ein ETF kann beispielsweise Bestandteil einer Altersvorsorge sein, beantwortet aber noch nicht die Frage, wie viel jemand zurücklegen sollte, welche Risiken getragen werden können oder wie die gesamte Vorsorge aufgebaut werden sollte.

Hinzu kommen persönliche Lebensumstände. Einkommen, vorhandenes Vermögen, Immobilien, Familie, berufliche Situation, Absicherung und steuerliche Aspekte können beeinflussen, welche Strategie sinnvoll ist. Ändert sich einer dieser Faktoren, muss eventuell auch die bisherige Planung überprüft werden.

Genau hier liegt eine wichtige Aufgabe professioneller Beratung. Statt lediglich einzelne Produkte vorzustellen, müssen Berater unterschiedliche Informationen zusammenführen, Wechselwirkungen erkennen und gemeinsam mit dem Kunden eine Strategie entwickeln. Digitale Angebote können dabei unterstützen und Standardaufgaben vereinfachen. Die individuelle Einordnung nehmen sie dem Kunden jedoch nicht zwangsläufig ab.

Aus dem Wissensvermittler wird ein Begleiter

Damit verschiebt sich die Rolle des Finanzberaters. Früher konnte bereits der Zugang zu Informationen und bestimmten Produkten einen erheblichen Teil seines Mehrwerts ausmachen. Heute können Verbraucher vieles davon selbst recherchieren. Beratung muss deshalb stärker bei der Frage ansetzen, was diese Informationen für den einzelnen Menschen bedeuten.

Ein Kunde kann beispielsweise mit einer durch KI erstellten Vorstellung zum Vermögensaufbau in das Gespräch kommen. Aufgabe des Beraters ist dann nicht, dieselben allgemeinen Informationen noch einmal wiederzugeben. Vielmehr muss er prüfen, welche Annahmen stimmen, welche Aspekte fehlen und ob die vorgeschlagene Strategie zur finanziellen und persönlichen Situation passt.

Darüber hinaus endet Finanzplanung nicht mit einer einmaligen Entscheidung. Lebenssituationen verändern sich, Einkommen steigen oder sinken, Familien wachsen und berufliche Pläne können sich verschieben. Auch gesetzliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen bleiben nicht dauerhaft gleich. Eine langfristige Begleitung ist deshalb wichtiger als der einzelne Vertragsabschluss.

Echte Erfahrungen gewinnen gegenüber perfektem Content

KI verändert auch, wie Finanzberater Vertrauen aufbauen. Fachlich überzeugende Artikel, Social-Media-Beiträge oder Videos lassen sich heute mit wenig Aufwand erstellen. Ein professioneller Auftritt allein sagt deshalb immer weniger über die tatsächliche Beratungsqualität aus.

Umso wichtiger werden Bewertungen, Empfehlungen und echte Kundenstimmen. Sie zeigen, welche Erfahrungen andere mit einem Berater gemacht haben. Sichtbarkeit bleibt dennoch notwendig, denn meist braucht es mehrere Kontaktpunkte, bevor Interessenten ein Gespräch vereinbaren. Werbung und Social Media können diese Aufmerksamkeit schaffen - Vertrauen entsteht jedoch erst, wenn die tatsächliche Beratung den Erwartungen entspricht.

Beratung muss den Menschen stärker in den Mittelpunkt stellen

Dazu gehört auch, Kunden nicht ausschließlich durch die Perspektive einzelner Finanzprodukte zu betrachten. Eine Immobilienfinanzierung, der Schritt in die Selbstständigkeit, eine Familiengründung oder ein Jobwechsel können mehrere Bereiche der persönlichen Finanzplanung gleichzeitig betreffen. Gute Beratung sollte solche Zusammenhänge erkennen und berücksichtigen.

Damit steigen die Anforderungen an Finanzberater sogar, obwohl Informationen leichter verfügbar werden. Wer lediglich erklärt, welches Produkt welche Eigenschaften besitzt, bietet eine Leistung, die Verbraucher zunehmend auch digital erhalten. Wer dagegen versteht, welche Ziele ein Kunde verfolgt, verschiedene finanzielle Entscheidungen miteinander verbindet und deren Umsetzung langfristig begleitet, übernimmt eine andere Funktion.

Auch zusätzliche Beratungs- und Betreuungsangebote können dabei eine Rolle spielen, sofern sie einen konkreten Bezug zur Situation des Kunden haben. Entscheidend ist nicht die größtmögliche Zahl an Leistungen, sondern ob sie tatsächlich dabei helfen, finanzielle Entscheidungen besser aufeinander abzustimmen.

Digitalisierung ersetzt Beratung nicht - sie verändert ihren Wert

Die Entwicklung läuft deshalb nicht zwangsläufig auf einen Wettbewerb zwischen Mensch und Maschine hinaus. Apps, Robo-Advisor und KI können Informationen bereitstellen, Vergleiche erleichtern und standardisierte Prozesse übernehmen. Dadurch werden sie einen Teil jener Aufgaben abdecken, die früher ausschließlich beim Finanzberater lagen.

Gerade eine langfristige Altersvorsorge lässt sich nicht darauf reduzieren, einen ETF auszuwählen oder ein digitales Depot zu eröffnen. Welche Kombination aus Vorsorge, Vermögensaufbau und Absicherung sinnvoll ist, hängt von der individuellen Ausgangslage und den persönlichen Zielen ab. Je komplexer diese Situation wird, desto wichtiger bleibt die Einordnung verschiedener Möglichkeiten.

Für Finanzberater bedeutet die Digitalisierung deshalb vor allem, dass sich ihr Mehrwert verschiebt. Reines Wissen wird leichter zugänglich und Produkte werden transparenter. Persönliche Einordnung, verlässliche Begleitung und Vertrauen lassen sich dagegen deutlich schwerer automatisieren. Die Branche muss sich daher nicht neu erfinden, weil Finanzberatung überflüssig wird. Sie muss sich weiterentwickeln, weil Kunden künftig mehr erwarten können als Informationen, die sie innerhalb weniger Sekunden auch selbst finden.

Über den Autoren: Kevin Fiawoo ist zusammen mit Marcel Mankas und Maurice Mankas Gründer der Unternehmensberatung Vertranium.