„Nachhaltigkeit ist Modetrend und Megatrend zugleich“

Herr Hickmann, das Bild von Ihnen auf einem Segelschiff symbolisiert einen Kurswechsel hin zu nachhaltigen Finanzlösungen. Warum ist Nachhaltigkeit gerade jetzt ein zentrales Thema für die RWS Vermögensplanung AG?

Hickmann: Nachhaltigkeit ist längst kein Nischenthema mehr, sondern eine Notwendigkeit. Der Klimawandel, soziale Ungleichheit und der Wunsch vieler Menschen nach ethischem Handeln haben die Finanzwelt verändert. Immer mehr Anleger suchen nach Lösungen, die nicht nur Rendite bringen, sondern auch Verantwortung übernehmen. Als Unternehmen, das sich der langfristigen Vermögensplanung verschrieben hat, sehen wir es als unsere Pflicht, hier einen positiven Beitrag zu leisten. Es ärgert mich, wenn Nachhaltigkeit als Modewort oder Unwort tituliert wird. Für 90 Prozent der Menschen auf der Welt ist Nachhaltigkeit eine Frage des Überlebens. Unsere Mission ist daher, öko-faire Geldanlagen zu vermitteln, die der Erde und dem Menschen dienen. Dabei verbessern wir die Lebensqualität unserer Kunden, ohne die Lebensqualität nachfolgender Generationen zu gefährden.

Wie spiegelt sich diese Ausrichtung konkret in Ihren Anlagestrategien wider?

Burmeister: Unsere Produktauswahl basiert auf strengen Kriterien, die ökologische, soziale und ethische Faktoren berücksichtigen. Wir setzen auf Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften, den Transformationsprozess voranbringen und soziale Verantwortung übernehmen. Dabei arbeiten wir eng mit dem WWF Deutschland zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Investments tatsächlich einen messbaren Effekt haben und Geldflüsse dadurch gezielt gelenkt werden können.

Können Sie mehr über die Kooperation mit dem WWF Deutschland erzählen?

Hickmann: Gerne. Die Zusammenarbeit mit dem WWF Deutschland ist für uns ein bedeutender Meilenstein. Gemeinsam entwickeln wir Anlagestrategien, die Umwelt- und Klimaschutz direkt fördern, wobei das 1,5 Grad Ziel von Paris im Fokus steht. Im Prozess werden nicht nur klimabedingte Risiken identifiziert und bei den Unternehmen angesprochen, sondern auch Chancen aufgezeigt. Seit 2022 wirkt der WWF als Mitglied des Anlageausschusses an der Gestaltung des RWS-Aktienfonds mit. Gemeinsam tun wir dies, weil wir im Finanzsektor einen großen Hebel sehen, um den Umbau der Wirtschaft voranzubringen. Mit dem WWF Deutschland wollen wir erproben, wie sich nachhaltige Transformation mit einem möglichst hohen Anspruch auch in Investmentfonds umsetzen lässt. Diese Kooperation verleiht unseren Anlagen nicht nur Glaubwürdigkeit, sondern schafft auch Transparenz und Vertrauen bei unseren Kunden. Im Übrigen sind wir für dieses einmalige Konzept mit dem Innovationsaward ausgezeichnet worden.

Wie reagieren Ihre Kunden auf diesen Fokus?

Burmeister: Die Resonanz ist weiterhin extrem positiv. Viele Kunden, die vielleicht zuvor wenig Bezug zum Thema Nachhaltigkeit hatten, erkennen plötzlich, dass sie mit ihrem Vermögen, egal ob groß oder klein, egal ob großer oder kleiner monatlicher Beitrag, einen Unterschied machen können, ohne auf Rendite zu verzichten. Besonders die jüngeren Generationen, aber auch vermögende Privatkunden, schätzen unsere innovative und ganzheitliche Herangehensweise.

Nachhaltige Geldanlagen sind auch ein Wachstumsmarkt. Wie nutzen Sie dieses Potenzial, um neue selbstständige Finanzberater zu gewinnen?

Burmeister: Genau hier liegt eine unserer Stärken. Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Modetrend, sondern ein Megatrend, der gekommen ist um zu bleiben, und auch im Beratungssektor neue Maßstäbe setzt. Wir bieten unseren Partnern die Möglichkeit, sich in einem zukunftsorientierten Markt zu positionieren und durch unsere attraktive Nachfolgeregelung bestehende Kundenverbindungen zu übernehmen. Unsere Kooperation mit dem WWF Deutschland und unsere innovative Produktpalette geben ihnen ein Alleinstellungsmerkmal. Zudem bilden wir unsere Finanzberater umfassend in nachhaltiger Finanzplanung aus, sodass sie nicht nur Experten für Rendite, Wachstum und Sicherheit sind, sondern auch Botschafter für verantwortungsvolles Investieren sind. Dafür haben wir im Jahr 2022 extra unseren eigenen Ausbildungslehrgang zum nachhaltigen Vermögensplaner initiiert.

Was macht die Tätigkeit als selbstständiger Finanzberater bei der RWS Vermögensplanung AG besonders attraktiv?

Burmeister: Neben der Möglichkeit, in einem wachsenden und sinnstiftenden Markt zu arbeiten, legen wir großen Wert auf unternehmerische Freiheit und individuelle Entwicklung. Unsere Finanzberater profitieren von modernster Beratungstechnologie, einem umfangreichen Weiterbildungsangebot und einem Netzwerk von Experten. Gleichzeitig haben sie Zugang zu einem breiten Produktportfolio, das sowohl nachhaltige als auch klassische Anlagestrategien umfasst. Das gibt ihnen die Freiheit, für jeden Kunden die passende Lösung zu finden. Gemäß unserem ersten Firmengrundsatz stellt RWS die Interessen der Kunden in den Mittelpunkt aller Bemühungen. Unser Anliegen ist es, durch qualifizierte Beratung eine angemessene Altersversorgung aufzubauen.

Dabei dann auch noch komplett ungebunden und ohne Vorgaben arbeiten zu können, macht die Arbeitsweise bei uns zu einem kleinen Schlaraffenland. Nach dem Motto: Alles kann, Nichts Muss!

Soll bedeuten, unsere Vertriebspartner können den breiten Markt der gesetzlich kontrollierten Finanzprodukte anbieten. Ergänzend kommen die Kollegen aus der Vertriebsunterstützung in der RWS-Zentrale hinzu, die total gerne, auch draußen live und vor Ort oder eben digital, unterstützend in der Beratung dabei sind.

Zudem bieten wir jedem erfolgreichen Vertriebspartner an, sich im Rahmen unseres Aktienbeteiligungsplans an der RWS Vermögensplanung AG zu beteiligen.

Gibt es bestimmte Initiativen, mit denen Sie neue Finanzberater ansprechen?

Hickmann: Ja, wir setzen auf gezielte Kampagnen, die die Verbindung von Nachhaltigkeit und wirtschaftlichem Erfolg in den Vordergrund stellen. Unser Segelschiff auf dem Foto symbolisiert dabei unsere Philosophie: Wir navigieren in einem anspruchsvollen Markt mit einer klaren Vision und nehmen unsere Partner auf eine Reise in eine nachhaltige Zukunft mit. Gleichzeitig bieten wir Plattformen für Networking und Austausch, bei denen potenzielle Berater die Möglichkeit haben, unser Unternehmen und unsere Werte kennenzulernen. Auf unserem „RWS-Schiff“ gibt es keine Passagiere, sondern ausschließlich Besatzungsmitglieder. Nur eine funktionierende Mannschaft kann die Herausforderungen unserer Zeit bewältigen. Was du tust, macht einen Unterschied, und du musst dich entscheiden, was für einen Unterschied du machen willst.

Lassen Sie uns einen Blick in die Zukunft werfen. Wo sehen Sie die RWS Vermögensplanung AG in den nächsten fünf bis zehn Jahren?

Burmeister: Wir haben ehrgeizige Ziele. In den nächsten Jahren wollen wir unsere Position als Marktführer für nachhaltige Geldanlagen weiter ausbauen. Dabei möchten wir nicht nur neue Berater gewinnen, sondern auch die Branche insgesamt positiv beeinflussen. Unsere Vision ist eine Finanzwelt, die nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch und sozial nachhaltig ist.

Eine letzte Frage: Was treibt Sie persönlich an, sich so leidenschaftlich für das Thema Nachhaltigkeit einzusetzen?

Hickmann: Wenn ich auf einem Segelschiff bin, spüre ich die Kraft und Schönheit der Natur. Das erinnert mich daran, wie verletzlich unser Planet ist und wie wichtig es ist, ihn für kommende Generationen zu bewahren. Als Finanzexperte habe ich die Möglichkeit ganz im Sinne von Aristoteles: „Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen.“

Interview: Frank O. Milewski, Cash.