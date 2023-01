North Channel Bank insolvent: BaFin stellt Entschädigungsfall fest

Bereits am 19. Januar 2023 hatte die BaFin beim Amtsgericht Mainz einen Antrag auf Eröffnung des

Insolvenzverfahrens über die North Channel Bank gestellt. Am darauffolgenden Tag wurde durch das

Amtsgericht die einstweilige Verwaltung des Vermögens der North Channel Bank angeordnet und ein

vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt. Am 25. Januar 2023 hat das Amtsgericht Mainz nun auch offiziell das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Bank eröffnet.

Die Einlagen der Kunden der North Channel Bank sind im Rahmen des Einlagensicherungsgesetzes ge-

schützt. Das Institut gehört der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) an. Mit der

Feststellung des Entschädigungsfalles durch die BaFin ist die Voraussetzung gegeben, dass die Ent-

schädigungseinrichtung die Ansprüche der Einleger prüft und bis zu einer Höhe von 100.000 Euro be-

friedigt; in besonderen Ausnahmefällen kann die Entschädigungssumme auch höher sein. Die EdB wird

in Kürze von sich aus Kontakt zu den Gläubigern des Instituts aufnehmen.

Darüber hinaus ist die North Channel Bank Mitglied des Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands

deutscher Banken e.V. (BdB). Dieser Einlagensicherungsfonds übernimmt nach Maßgabe seines Statuts

den Teil der Einlagen, der über die gesetzliche Grenze hinausgeht – und zwar bis zur jeweiligen Siche-

rungsgrenze.