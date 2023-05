O2-Telefonica steigt in den deutschen Cyberversicherungsmarkt ein

Die O2-Muttergesellschaft Telefónica steigt als Versicherungsanbieter in den deutschen Cyberversicherungsmarkt ein. Vertriebspartner hierzulande ist Cyberdirekt.

Ebenso wie im spanischen Heimatmarkt bietet Telefónica nun auch in Deutschland eine Cyberversicherung für Firmenkunden an und tritt als weiterer Wettbewerber in den Markt ein. Risikoträger ist die Versicherungsgesellschaft Telefónica Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, S.A. Direktion für Deutschland, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des spanischen Telefónica Konzerns. Ab sofort können Versicherungsmakler die O2 Cyber-Versicherung Ihren Kunden über den CyberDirekt Vergleichsrechner anbieten und volldigital abschließen. Bislang hatte der Konzern unter anderem Handyversicherungen angeboten hat.

Digitaler Abschluss bis 30 Millionen Euro Jahresumsatz

Die O2 Cyber-Versicherung ist für Firmenkunden mit bis zu 30 Millionen Euro Jahresumsatz und

maximal 2 Millionen Euro Versicherungssumme vollständig digital abschließbar. Der

Versicherungsschutz beinhaltet die Leistungen zur Reaktion auf einen Cyber-Angriff wie IT-

Forensik, Krisenkommunikation oder Abwicklungskosten bei einer Datenschutzverletzung.

Darüber hinaus sind die Haftpflicht für Cyberschäden Dritter sowie die Kosten der Wiederherstellung von IT-Systemen und Betriebsunterbrechungsschäden versichert. Ebenso ist Cyber-Erpressung und der

Eigenschaden durch Zahlungsverkehrsbetrug standardmäßig in der O2 Cyber-Versicherung enthalten.

Die Kunden können zudem einen optionalen Baustein zur Absicherung des Diebstahls von Geldern,

Telefon-Hacking und Identitätsdiebstahl abschließen.

Verzicht auf Risikofragen zur IT-Sicherheit

Eine Besonderheit der O2 Cyber-Versicherung ist der weitgehende Verzicht auf Risikofragen zur IT-

Sicherheit und technische Obliegenheiten. Die Kunden müssen bei der Beantragung lediglich die

Vorschadenfreiheit für den Zeitraum der letzten drei Jahre bestätigen. „Der Bedarf einer Cyber-

Versicherung bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ist deutlich gestiegen – wir wollen mit

der O2 Cyberversicherung diesen Unternehmen einen einfachen Zugang zu vollwertigem

Versicherungsschutz bieten“, erklärt Philipp Graser, Hauptbevollmächtigter Telefónica Seguros y

Reaseguros Compañía Aseguradora, S.A. Direktion für Deutschland

Erster Partner der O2-Cyber-Versicherung

Erster Partner im deutschen Markt ist aktuell Cyberdirekt. „Wir freuen uns, den Kooperationspartnern von Cyberdirekt, als einziger Vergleichsrechner, den Zugang zur O2 Cyber-Versicherung anbieten zu können“, betont Björn Blender, Leiter Maklervertrieb bei Cyberdirekt. Für die Erstellung und den Versand eines Angebots müssen Vermittler lediglich die Branche und den Jahresumsatz des Gewerbekunden auswählen. Die Risikoerfassung und Beratungsdokumentation erfolgt vollständig über die digitale Plattform, welche bereits von 1.500 Versicherungsmaklern genutzt wird.

Mitarbeiterschulungen und Phishing-Simulationstest

Neben dem Versicherungsschutz erhalten alle Kunden unbegrenzt kostenfreien Zugang zum

CyberDirekt Präventionsangebot. Die Security Awareness Trainings leisten einen aktiven Beitrag zur

Risikoreduktion und versetzen den Kunden in die Lage, seine Mitarbeitenden über mögliche Cyber-

Risiken aufzuklären. Mit einem Phishing-Simulationstest können die Versicherungskunden zudem den

Wirkungsgrad der Maßnahmen testen und erhalten ein realistisches Bild der Anfälligkeit des eigenen

Unternehmens.