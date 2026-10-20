Parkkonto und Riester-Nachfolger: So plant die Württembergische die Altersvorsorge neu

Mit der Reform der privaten Altersvorsorge beginnt ab Januar 2027 eine neue Zeitrechnung - für Sparer wie für Versicherer. Die Württembergische Lebensversicherung positioniert sich für diesen Umbruch neu.

Die Reform der privaten Altersvorsorge markiert ab Januar 2027 einen Einschnitt, auf den sich auch die Württembergische Lebensversicherung (WürttLeben) einstellt. Das Unternehmen richtet sein Angebot neu aus und stellt sich dabei zwei Aufgaben zugleich: dem Aufbau neuen Vorsorgevermögens und der sinnvollen Überführung bereits angesparten Kapitals, etwa aus Lebensversicherungen, in den Ruhestand.

Für die Wiederanlage von Kapital aus der Lebensversicherung bietet die WürttLeben mehrere Wege an. Sie reichen von einer privaten Rentenversicherung über depotähnliche Produkte bis zur Modernisierung der eigenen Immobilie. Mit einem Teil des Kapitals lassen sich zudem bestehende Versicherungs- und Versorgungslücken schließen.

Wer sich für eine solche Entscheidung Zeit nehmen möchte, kann das ausgezahlte Geld - ganz oder teilweise - zunächst auf dem sogenannten ParkKonto zwischenlagern. Diese Möglichkeit richtet sich an Kundinnen und Kunden, die passende Anlageoptionen erst in Ruhe prüfen wollen, bevor sie sich festlegen.

Riester-Nachfolge als Testfall der Neuausrichtung

Auch bei der neuen geförderten Altersvorsorge zeigt sich die Neupositionierung der WürttLeben. Für die Riester-Nachfolge bietet das Unternehmen neben dem gesetzlich vorgegebenen Standarddepot zwei weitere Varianten an: das ZukunftsDepot und den ZukunftsGarant. Kundinnen und Kunden wählen dabei zwischen W&W-Fonds, ETFs und Fremdfonds und passen ihre Anlage an.

Der ZukunftsGarant kommt wahlweise mit einer Beitragsgarantie von 80 oder 100 Prozent. Das ZukunftsDepot verzichtet dagegen auf eine Garantie und setzt im Gegenzug auf höhere Renditechancen. Mit diesen beiden Varianten deckt die WürttLeben unterschiedliche Risikoneigungen ab.

Jacques Wasserfall, Vorstandsvorsitzender der WürttLeben, sagt: „Da die Möglichkeiten der Altersvorsorge immer vielfältiger und komplexer werden, ist professionelle Unterstützung entscheidend - sowohl bei den ab Januar 2027 geltenden neuen Möglichkeiten der Altersvorsorge als auch außerhalb dieses Systems. Als Service-Versicherer bietet die Württembergische Lebensversicherung ihren Kundinnen und Kunden zu jedem Anlass hochwertige Beratung vor Ort.“

Zu den etablierten Altersvorsorgeprodukten des Unternehmens zählt die PrivatRente Genius Vorsorge. Sie kombiniert Beitragsgarantien mit einem hohen Fondsanteil und einem Wertsicherungsfonds und soll damit individuelle Sicherheit mit Renditechancen verbinden.

Kapitalbasis als Fundament der Neuausrichtung

Mit Kapitalanlagen für ihre Kundinnen und Kunden im Buchwert von 23,4 Milliarden Euro zum 31. Dezember 2025 zählt die WürttLeben zu den großen Kapitalanlegern unter den heimischen Lebensversicherern.