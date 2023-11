Policen Direkt übernimmt Maklerhaus

Der Versicherungsmakler Gesellschaft für Risk Management, Erst- und Rückversicherungsdienstleistungen mbH (Office1996) schließt sich der Policen Direkt Maklergruppe an. Das hat auch personelle Folgen.

Office1996 ist ein in der Gründerregion Aachen etabliertes Maklerhaus mit Ausrichtung auf Start-ups aus den hiesigen Gründerzentren bzw. universitären Einrichtungen. Der Schwerpunkt der Gesellschaft liegt insbesondere auf jungen Unternehmen im Bereich der technischen und medizinischen Entwicklung bzw. Forschung im nationalen und internationalen Umfeld.

Michael Hüllenkremer, Geschäftsführer von Office1996, wird sich nach vollzogener Übergabe aus der Führung des Unternehmens zurückziehen. Mit der „rechten Hand“ von Hüllenkremer steht der Nachfolger in Person von René Zgodda bereits in den Startlöchern. Künftig wird zudem Alexander Trowe in die Geschäftsführung berufen und gemeinsam mit Zgodda eine Doppelspitze bilden.

„Die Ausrichtung auf Start-ups und Gründungen ist Sinnbild für unsere langfristige und nachhaltige Ausrichtung auf den deutschen Mittelstand“, erklärt Dr. Ernesto Knein, Geschäftsführer der Policen Direkt Maklergruppe.