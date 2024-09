„HFK 1676“: Provinzial geht mit neuer Marke in den Maklermarkt

Die Provinzial steigt voll in den Maklermarkt ein: Hierfür hat der Versicherer das Label „HKF1676“ gegründet. Die neue Marke soll nach Angaben des Versicherers klassische Versicherungskompetenz mit moderner Technologie vereinen.

Mit dem Einstieg erweitert der Versicherer damit sein Portfolio um eine Lösung, die speziell auf die Bedürfnisse des Maklervertriebs zugeschnitten ist. „Die HFK1676 vereint die traditionsreiche Expertise des Provinzial-Konzerns und seinen etablierten Maklerservice mit der technologischen Basis des Digitalversicherers andsafe“, erklärt Nina Schmal, Vorständin für Kundenmanagement und neue Geschäftsmodelle bei der Provinzial.

Auf technologischer Seite soll die HFK1676 vom hohen Automatisierungsgrad und der umfassenden Expertise der Provinzial-Tochter andsafe, dem Digitalversicherer der Provinzial, profitieren. In welchem Umfang andsafe in die Prozesse bei HKF 1676 involviert ist, teilte die Provinzial bislang nicht mit. Zudem werden die Makler von Experten aus dem Maklerservice der Provinzial unterstützt, die als direkte Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Die neue Marke soll so digitale Kompetenz und langjährige Erfahrung miteinander verknüpfen.

Das Angebot der HFK1676 richtet sich sowohl an Privat- als auch Gewerbekunden und soll das bestehende Portfolio des Konzerns ergänzen. „Mit dieser Marke gehen wir einen strategisch wichtigen Schritt und erweitern unser Angebot, um optimal für die Zukunft aufgestellt zu sein“, ergänzt Sabine Krummenerl, Vorständin für Komposit und Vertrieb Makler im Provinzial Konzern. Erstmals wird die HFK1676 am 29. und 30. Oktober 2024 auf der DKM in Dortmund einem breiteren Fachpublikum präsentiert.