Thunes und Coinbase bündeln Infrastruktur für globale Zahlungen

Coinbase und Thunes verbinden ihre Zahlungs- und Stablecoin-Infrastruktur. Die Kooperation soll Auszahlungen in mehr Ländern und Währungen ermöglichen - und digitale Vermögenswerte stärker in den Zahlungsalltag integrieren.

Thunes und Coinbase wollen ihre Infrastruktur für grenzüberschreitende Zahlungen zusammenführen. Die am Rande der Konferenz Money20/20 USA in Las Vegas angekündigte Zusammenarbeit soll beiden Unternehmen Zugang zu neuen Märkten in den Bereichen Unternehmen, Gig-Economy und Verbraucher verschaffen.

Coinbase integriert dazu das Direct Global Network von Thunes in seine Plattform. Das Netzwerk ermöglicht Auszahlungen über lokale Abwicklungssysteme und alternative Zahlungsmethoden. Thunes zufolge lassen sich damit Milliarden von mobilen Geldbörsen und Bankkonten erreichen. Coinbase-Kunden sollen Geld in mehr Länder und Währungen senden können, auch in Regionen mit eingeschränkter Bankinfrastruktur.

Zudem soll Coinbase seine Stablecoin-Lösungen in die Infrastruktur von Thunes einbringen. Damit will Thunes Stablecoins stärker in sein globales Netzwerk integrieren und seine Aktivitäten im Bereich digitaler Vermögenswerte ausbauen. Als mögliche Anwendungsfälle nennen die Unternehmen Zahlungen an Lieferanten, Auszahlungen an international tätige Gig-Worker und internationale Überweisungen.

Stablecoins sollen den Zahlungsverkehr ergänzen

Chloé Mayenobe, stellvertretende Geschäftsführerin von Thunes, sagt: „Digitale Vermögenswerte sind zu einem Kernbestandteil unseres Finanzökosystems geworden, aber die Verbindung digitaler Währungen mit Fiatgeld und lokalen inländischen Finanzsystemen bleibt für den praktischen Nutzen unerlässlich. Thunes fungiert als entscheidende Brücke zwischen traditionellem Finanzwesen, mobilen Geldbörsen und digitalen Vermögenswerten. Gemeinsam mit Coinbase ermöglichen wir reibungslose, vollständig gesetzeskonforme grenzüberschreitende Auszahlungen überall auf der Welt.“

Alec Lovett, Leiter der Infrastrukturprodukte bei Coinbase, sagt: „Digitale Vermögenswerte und Stablecoins verändern die Art und Weise, wie Werte weltweit transferiert werden, und wir bei Coinbase konzentrieren uns darauf, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Die Anbindung an den Endkunden ist dabei ein Schlüsselfaktor, und die Zusammenarbeit mit Thunes ermöglicht es uns, ein durchgängiges Zahlungserlebnis zu bieten, das schnellere und reibungslose Auszahlungen in mehr Ländern und Währungen als je zuvor ermöglicht.“

Kyle Rosen, Leiter Nordamerika bei Thunes, sagt: „Unsere Zusammenarbeit mit Coinbase spiegelt die enorme Dynamik wider, die Thunes als bevorzugte grenzüberschreitende Infrastruktur für führende US-Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Zahlungsverkehr, Fintech und digitale Vermögenswerte entwickelt. Indem Coinbase sein globales Netzwerk in die Auszahlungen für seine Nutzer integriert, demonstrieren wir, wie nahtlose grenzüberschreitende Verbindungen digitale Vermögenswerte mit dem traditionellen Finanzwesen verknüpfen können. Gemeinsam bieten wir die Geschwindigkeit, den Umfang und die Zuverlässigkeit, die US-Unternehmen benötigen, um globales Wachstum zu fördern.“