BCA bietet Zugang zu Riester-Nettotarifen

Der Hintergrund: Etliche Versicherer haben ihre Riester-Produkte aufgrund des neuen Höchstrechnungszins in Höhe von 0,25 Prozent auf Nettotarife umgestellt. Das von Nettowelt ins Leben gerufene Portal bietet Vermittlern Service in den Bereichen Verkaufsunterstützung, Vertrags- und Vergütungsabwicklung an. Vermittler können somit die Nettotarife bekannter Gesellschaften anbieten. Aktuell nehmen die Alte Leipziger, Volkswohl Bund und die Bayerische teil.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Maklerpartnern mit dem Zugang zu nettowelt bzw. www.nettoriester.de eine ausgezeichnete Lösung für das Thema Riester und Nettotarife liefern können. Das bereitgestellte digitale Tool ist leicht zu bedienen, bietet schnelle Prozesslösungen und umfassende Vertriebshilfen. Zudem ist der Service kostenfrei. Kurzum: Es verschafft unseren Partnern einen echten Mehrwert für das Tagesgeschäft“, kommentierte Dirk Kober, Leiter Versicherung bei der BCA, die Zusammenarbeit.