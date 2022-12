Brancheninitiative „Greentable“: „Unsere Branche hat die entsprechenden Hebel“

„Das Besondere an dieser Brancheninitiative ist die Heterogenität der Teilnehmer. In diesem Gremium erarbeiten Makler, Berufsverbände, Versicherer, Nachhaltigkeitsexperten, Vermittlerorganisationen sowie Rating-Agenturen einen gemeinsamen Blick auf die Branche aus der Nachhaltigkeitsperspektive“, erläutert Hartmut Goebel, Vorstand gBnet. Die Treffen finden drei- bis viermal jährlich hauptsächlich online, aber auch in Präsenz statt.

In den bisherigen Sitzungen diskutierten die Teilnehmer nach Angaben von gBnet unter anderem über das Thema Regulatorik, speziell den Stand der Integration der Abfragepflicht von Nachhaltigkeitspräferenzen zum 2. August 2022. Schwerpunktthema des letzten Treffens Ende November waren Extremwetterereignisse und deren begrenzte Versicherbarkeit.

„Der Klimawandel mit seinen verheerenden Folgen betrifft auch und insbesondere die Versicherungsbranche. Im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen hat unsere Branche aber die entsprechenden Hebel, gemeinsam den Übergang zu einer emissionsärmeren Gesellschaft zu schaffen“, so Julia-Maria Lohmeyer, gBnet-Nachhaltigkeitsbeauftrage. „Wir wollen miteinander erreichen, dass unsere Welt versicherbar bleibt. Eine Transformation der Wirtschaft ist für uns daher unabdingbar.“