Ben Affleck verkauft Luxusanwesen

Der US-Schauspieler verkauft sein rund 35 Hektar großes Anwesen in Savannah im US-Bundesstaat Georgia über Engel & Völkers.

Für 7,6 Millionen US-Dollar (ca. 6,9 Millionen Euro) lässt sich das Objekt des amerikanischen Schauspielers Ben Affleck in Savannah im US-Bundesstaat Georgia erwerben. Das großzügige Anwesen von Architekt Jim Strickland besticht durch sein historisches Design im klassischen Südstaaten-Stil und erstreckt sich entlang des North Newport River.

Drei Häuser bieten eine Vielzahl an Annehmlichkeiten

Das Herrenhaus, auch „Big House“ genannt, ist eine bemerkenswerte Nachbildung eines Plantagenhauses und befindet sich auf 35 Hektar mit Blick auf den North Newport River auf Hampton Island, Georgia. Es gilt als eines der Kronjuwelen entlang der Küste von Georgia. Das „Big House“ ist 557 Quadratmeter groß und verfügt unter anderem über eine Veranda mit Blick auf den Fluss. Die besonderen Kiefernböden, massive gewölbte Kamine und die über vier Meter hohen Decken machen das Haus zu einem echten Herrenhaus der Südstaaten. Entlang des Weges, der von der hinteren Veranda zum Fluss führt, befindet sich das abgeschirmte „Summer Cottage“ mit einem großen Kamin, freiliegenden, geneigten Decken und einem Metalldach. Das dritte Haus, auch „Oyster House“ genannt, ist 930 Quadratmeter groß und mit drei Master-Suiten und fünf Schlafzimmern mit Etagenbetten, die von Seeschiffen geborgen wurden, ausgestattet. Das Anwesen bietet Reitmöglichkeiten, einen Zugang zum Meer vom privaten Tiefwasserdock aus und endlose Ruhe.

„Die Immobilie verkörpert Savannahs Charme zu hundert Prozent”, sagt Richard Mopper, Lizenzpartner von Engel & Völkers Americas Savannah. „Von der Veranda aus blickt man auf den Fluss und die weitläufigen Weiden bis hin zu den zahlreichen luxuriösen Häusern. Mit seinen besonderen Elementen im Südstaaten-Stil verkörpert das Anwesen die Wärme und Gastfreundschaft, die den Süden Amerikas so einzigartig machen.”

Über Ben Affleck

Ben Affleck ist ein US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und oscarprämierter Drehbuchautor (Bestes Original-Drehbuch 1998 für Good Will Hunting) sowie Produzent (Bester Film 2013 für Argo). Zu seinen größten Erfolgen zählen die bereits erwähnten Filme Good Will Hunting und Argo sowie Armageddon, Pearl Harbor und Gone Girl.

Foto: Shutterstock, Engel & Völkers