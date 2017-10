DJE baut individuelle Vermögensverwaltung aus

Die DJE Kapital AG schafft eine neue Position und baut so sein Team in der individuellen Vermögensverwaltung aus. Ab sofort ist Hans-Joachim von Wirth Leiter der Region West. Von Wirth arbeitete zuvor unter anderem für Vontobel und die Credit Suisse.



Hans-Joachim von Wirth verstärkt ab sofort die Individuelle Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG als Leiter Region West. Das vermeldete das Unternehmen am Montag.

Über 20 Jahre Erfahrung

In der neu geschaffenen Position habe von Wirth die Verantwortung für die Geschäftsentwicklung der Individuellen Vermögensverwaltung in der Region West inne. Er berichte direkt an Dr. Markus Küppers, Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung von DJE.

Hans-Joachim von Wirth (49) verfügt laut DJE über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Portfoliomanagement und Kundenberatung im Private Banking. Vor seinem Wechsel zur DJE Kapital AG leitete er die Vermögensverwaltung der Bank Vontobel. Zuvor habe er unter anderem für Oppenheim und die Credit Suisse gearbeitet. (kl)

Foto: DJE