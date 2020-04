Asset Manager fordert Dividendenstopp

Bad News aus Frankreich für Aktionäre. Als einer der ersten Asset Manager hat sich der französische Vermögensverwalter Mirova für einen Stopp der Dividendenzahlungen ausgesprochen.

In einem Brief an die Kunden des zu Natixis Investment Managers gehörenden Vermögensverwalters schreibt Mirova CEO Philippe Zaouati: „Die Corona-Pandemie destabilisiert Wirtschaft und das Leben der Menschen. Vor diesem Hintergrund appellieren wir an alle von uns in Portfolios gehaltenen Unternehmen, keinerlei Entscheidungen zu treffen, welche die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens gefährden könnten“.

Es gelte nun die Interessen aller Stakeholder, also auch der Arbeitnehmer, im Blick zu behalten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt dürften Dividendenzahlungen die Stabilität eines Unternehmens keinesfalls gefährden. Wörtlich schreibt Zaouati: „Daher unterstützen wir Dividendenzahlungen ausschließlich dann, wenn nachweisbar ist, dass diese den langfristigen Geschäftserfolg nicht gefährden.“

