Outperformance aus Down Under

Vielen Wirtschaften und Finanzmärkten hat der Ukraine-Krieg einen Dämpfer versetzt. Australiens Wirtschaft wächst dagegen weiter: Dank ihres Rohstoffreichtums gewährt sie Anlegern Zugang zu Sektoren, die von der Inflation sowie langfristigen Trends wie der Dekarbonisierung und der Elektrifizierung der Dinge profitieren. Was die Wirtschaft und den Kapitalmarkt Australiens besonders macht und warum Anleger eine Allokation in Down Under erwägen sollten.

Australien rückt wieder in den Fokus der Anleger. Denn während viele andere Industrieländer unter den explodierenden Rohstoffpreisen ächzen, profitiert Australien als Rohstoffexporteur von der Teuerung, die der Energieschock infolge des Kriegs in der Ukraine verursacht hat. Mit seinen Metallen, Erzen und seltenen Erden wird Australien noch lange die steigende Nachfrage nach grünen Rohstoffen für nachhaltige Großprojekte befriedigen. Auch der zunehmende Handel mit den aufstrebenden Volkswirtschaften Asiens, allen voran China, verschafft dem Kontinent zusätzliches Wachstum. Gleichzeitig bieten zahlreiche Sektoren mit robusten Fundamentaldaten und hervorragenden Gewinn- und Wachstumsaussichten für Anleger interessante Investmentmöglichkeiten.

Eine widerstandsfähige Wirtschaft

Die Geschichte zeigt: Australiens Wirtschaft war gegenüber Krisen stets resistent, besonders im vergangenen Vierteljahrhundert. Gleichzeitig befindet sie sich auf einem Wachstumspfad und dürfte dank des ausgeprägten Rohstoffsektors andere entwickelte Märkte übertreffen. Bevor Covid-19 das Land 2020 in eine kurze Rezession stürzte, hielt Australien den fast 30-jährigen Rekord für das längste ununterbrochene Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Beispiellose Stimuli, Erfolge bei der Pandemiebekämpfung sowie die globale Nachfrage nach Rohstoffen haben die Wirtschaft jedoch auf einen Aufwärtsflug katapultiert, der über dem Trend liegt. Ein bedeutender Treiber ist das Rohstoffreichtum des Kontinents. Das Land profitiert von den starken und weiter zunehmenden Handelsbeziehungen mit Asien, allen voran der Wachstumsmotor China. Zu seinen wichtigsten Handelspartnern zählen außerdem die USA, Japan, Korea, das Vereinigte Königreich, Singapur, Neuseeland, Indien, Deutschland und Malaysia.

Der hohe Anteil von Rohstoffen an Australiens Exporten hat oft dazu beigetragen, seine Wirtschaft gegen schwierige Bedingungen auf den globalen Finanzmärkten, aber auch in der globalen Konjunktur abzuschirmen. Während beispielsweise die Globale Finanzkrise den Rest der Welt in eine Rezession stürzte, bewahrte ein Rohstoff-Superzyklus, der bis 2011 anhielt und durch Chinas Nachfrage nach Eisenerz angeheizt wurde, Australiens Wirtschaft vor dem Absturz. Auch die Covid-19-Pandemie versetzte der Konjunktur nur einen kurzen Dämpfer – und die wirtschaftlichen Fundamentaldaten blieben der kurzen Rezession zum Trotz überzeugend.

Eine Sonderstellung hat Australien zudem dadurch, dass Rohstoffe zwar eine wichtige Rolle spielen, es aber gleichzeitig ein entwickeltes Industrieland ist – mit der entsprechenden Rechtssicherheit und politischen Stabilität. Viele der politischen, rechtlichen und regulatorischen Risiken, wie es sie oft bei rohstoffexportierenden Ländern zu berücksichtigen gilt, sind in Australien nicht vorhanden. Als konstitutionelle Monarchie hat der Kontinent einen von der demokratisch gewählten Partei gestellten Premierminister, ein Repräsentantenhaus und einen Senat, sowie eine Legislative, Exekutive und Judikative, die voneinander getrennt sind. Die zwei großen Parteien des Landes, die Liberalen und die Arbeiterpartei, sind heute beide relativ nahe am Zentrum gelegen – und historische Daten belegen, dass Australiens Wirtschaft stets gut gefahren ist, unabhängig, welche Partei an der Macht war.

Hinzu kommt, dass Rohstoffe zwar eine wichtige Rolle für die Wertschöpfung des Landes spielen, die Wirtschaft Australiens jedoch weitaus mehr zu bieten hat. Von einer Volkswirtschaft, die einst hauptsächlich traditionelle Formen der Fertigung, Rohstoffe und Agrargüter exportierte, hat sich Australien zu einem Exporteur von Dienstleistungen, etwa in der IT und Bildung, gewandelt, und hat beispielsweise auch einen starken Finanz-, Versicherungs- und IT-Sektor, aber auch eine lebhafte Startup- und Private-Equity-Szene.

Rohstoffe im Zentrum der Dekarbonisierung und der globalen Energiewende

Der Ausblick für das langfristige Wirtschaftswachstum ist positiv: Australien befindet sich an einem günstigen Ausgangspunkt, mit solidem Wachstum, niedrigeren Niveaus der Gesamt- und Kerninflation, geringeren Bargeldzinsen, einer Arbeitslosenrate, die unter 3,5 Prozent liegt, sowie einem Lohnwachstum, das immer noch hinter dem nominalen Ziel von 3 bis 4 Prozent zurückbleibt. Wir rechnen damit, dass sich das reale BIP-Wachstum dieses Jahr wieder dem Trend annähert. Mit Landwirtschaft und Bergbau als wichtigsten Exportsektoren des Landes ist Australien gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach Rohstoffen zu profitieren.

Zahlreiche Rohstoffe, von denen Australien große Vorkommen besitzt, werden nicht nur von der starken Erholung nach der Coronakrise und dem durch Lieferschwierigkeiten gestiegenen Bedarf getragen, sondern auch von strukturellen Trends, die durch die Pandemie beschleunigt wurden und die in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen dürften. Im Zuge der Net-Zero-Bemühungen der großen Wirtschaftsmächte und der Umsetzung nachhaltiger Großprojekte wie etwa die Herstellung von Elektrofahrzeugen, Batterien, den Um stieg auf erneuerbare Energien und die Elektrifizierung der Dinge sind beispielsweise Kupfer, Nickel, Lithium, Kobalt und seltene Erden unentbehrlich geworden. All diese Metalle gehören zu den umfangreichen Bodenschätzen Australiens.

Hohe Dividenden und ein vielseitiger Aktienmarkt

Doch nicht nur der Rohstoffsektor lockt Investoren an. Die Dividenden australischer Unternehmen sprechen ebenfalls dafür, das Land der Kängurus genauer unter die Lupe zu nehmen. Langfristig haben diese im Durchschnitt die Ausschüttungen sowohl in den USA (S&P 500), als auch der globalen Industrieländer (MSCI World), und sogar der globalen Schwellenländer (MSCI EM) langfristig weit hinter sich gelassen. Mehr noch: Die Dividendenrendite ist in den vergangenen zwanzig Jahren stetig gestiegen.

Zwar hat der australische Aktienindex S&P/ASX 300 im Zuge der negativen Stimmung in Bezug auf China zuletzt etwas eingebüßt, nachdem er in den vergangenen Monaten den Großteil der anderen Märkte übertroffen hatte. Dennoch ist Australien im Vergleich zu anderen Industrieländern besser positioniert, um von einer Wiederöffnung und Erholung Chinas zu profitieren. Langfristig bietet Australiens Aktienmarkt Investoren zahlreiche Möglichkeiten, um eine Outperformance zu generieren – in jeder Phase des Konjunkturzyklus.

Mit einem Engagement in Australiens Wertpapieren erhalten Investoren Zugang zu einem starken und vielseitigen Aktienmarkt mit einer Gesamtkapitalisierung von über 2,6 Milliarden Australische Dollar. Zu den führenden Sektoren gehören neben Rohstoffen, die einen Marktanteil von 24 Prozent besitzen, auch ein bedeutender Bankensektor (18 Prozent) sowie ein starker Immobiliensektor, mit REITs, die 7 Prozent des gesamten Marktwerts ausmachen. Stark sind auch Industriegüter und Bergbaudienstleistungen, Stahl und Baumaterialien, IT und Kommunikationsdienstleistungen, das Gesundheitswesen, Biotechnologie, Pharma und Chemie – nur um ein paar Beispiele zu nennen.

Rohstoffe, Banken und Gesundheitswesen

Angesichts der Vielfalt an Anlagemöglichkeiten haben Investoren die Qual der Wahl zwischen zahlreichen Themen und Branchen, die ihnen spannende Einstiegsmöglichkeiten, gute Gewinnaussichten und hervorragende Fundamentaldaten bieten. Worauf sollten Anleger ihr Augenmerk richten?

Wir sehen in der Wirtschaft gewisse strukturelle Trends und wollen diese mit unseren Investments erfassen. So investieren wir in hochwertige Marktführer aus Gesundheitswesen und Pharma, Biotechnologie und Life Sciences. Des Weiteren richten wir unser Augenmerk auf Sektoren, die von der Wiederöffnung der Wirtschaft nach der Pandemie beflügelt werden, wie etwa Reisen und Unterhaltung sowie Privatkliniken. Auch globale Marktführer mit erwiesener Ertragssicherheit sind für uns von Interesse. Sollte die Wirtschaft aufgrund einer zu straffen Geldpolitik in eine Rezession abrutschen, dürften sich viele dieser Sektoren besser entwickeln als der Rest. Zusätzlich engagieren wir uns in Zyklikern, die von der steigenden Inflation profitieren können: Banken, allgemeine Versicherer und Energie. Dazu zählen zudem Rohstoffe wie Kupfer, Nickel, Lithium und seltene Erden, die vor allem im Bereich der Elektrifizierung benötigt werden. Die Themen Dekarbonisierung, erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge und Kreislaufwirtschaft sowie gezielte globale Infrastrukturausgaben werden dem australischen Aktienmarkt weiterhin Auftrieb verleihen.

Ein Land vieler Anlagemöglichkeiten

Investoren erhalten in Australien eine Reihe von Vorteilen. Als rohstoffreiche, entwickelte Wirtschaft profitiert das Land von der Nachfrage der Welt nach Stoffen, die für die Dekarbonisierung und die Elektrifizierung der Dinge benötigt werden, trägt mit seiner Nahrungsmittelerzeugung aber auch zur Ernährung der wachsenden Bevölkerung bei. Doch Australiens Wohlstand basiert nicht nur auf Rohstoffen. Der Kontinent besitzt einen starken Dienstleistungssektor, mit führenden Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen Gesundheitswesen, Biotechnologie und Pharma, Bildung und IT und vielen mehr – eine breite Basis für eine gesunde und blühende Wirtschaft. Ferner stützen ein demokratisches Regierungssystem und ein regulatorisches Umfeld, das Unternehmertum fördert, die Geschäftsmöglichkeiten im Land und tragen zu seiner Stabilität bei. In einem Umfeld zunehmender Volatilität und Unsicherheit bietet Australien Anlegern eine gute Diversifizierungsoption, langfristiges Wachstum und hervorragende Ertragsmöglichkeiten.

Autor Paul Xiradis ist Head of Equities und Portfoliomanager des Candriam Equities L Australia.