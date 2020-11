Sachkundeanforderungen und Fortbildungspflicht für alle!

Die MiFID II-Richtlinie hat Anforderungen an die Sachkunde und die Fortbildung für weitere Mitarbeiter von Banken und Finanzdienstleistern eingeführt. Bereits seit 2012 müssen Anlageberater sowie Compliance- und Vertriebsbeauftragte die für sie bei der Berufsausübung notwendigen Kenntnisse nachweisen und sind in einem Register anzuzeigen. Seit Januar 2018 gilt die Nachweispflicht in Bezug auf Sachkunde auch für Mitarbeiter in der Vermögensverwaltung sowie einfache Vertriebsmitarbeiter. Das Der Weiterbildungsanbieter yourcomp bietet im Dezember zwei Webinare an, die zum Nachweis der Sachkundeverpflichtung geeignet sind. Bei Buchung über Cash profitieren Sie von deutlich vergünstigten Konditionen.