Corestate kauft sich eine Wertpapierhandelsbank

Der Immobilien und Investment Manager Corestate Capital Group hat die Aggregate Financial Services GmbH (AFS), eine Finanzierungsplattform und volllizensierte Wertpapierhandelsbank aus Frankfurt, vollständig übernommen. Die beiden AFS-Gründer rücken in den Corestate-Vorstand ein.

Mit dieser Akquisition baut das Unternehmen seine marktführende Position bei Finanzierungen von Immobilienentwicklung ebenso wie anderer Immobilienbereiche entscheidend aus, heißt es in einer Mitteilung von Corestate. Zentraler Baustein der Transaktion ist demnach auch der Erwerb einer Wertpapierhandelsbank in Verbindung mit einem breiten Produktangebot für maßgeschneiderte Finanzierungslösungen im Immobiliensektor.

Weiter heißt es in der Mitteilung: „Im Ergebnis werden die komplementären und hochprofitablen Geschäftsmodelle der AFS und der Helvetic Financial Services (HFS), Corestates Private Debt-Geschäft vereint. Als Folge wird Corestate eine starke Marktstellung als Finanzierungsplattform über den gesamten Immobilien-Lebenszyklus mit einzigartigem Cross-Selling-Potenzial einnehmen.“ Als Teil der Transaktion werden die AFS-Gründer und Gesellschafter Sebastian Ernst und Johannes Märklin mit sofortiger Wirkung sowie mit einer Laufzeit von drei Jahren in den Vorstand der Corestate berufen und darüber hinaus künftig dem Verwaltungsrat der HFS angehören.

„Signifikante Cross-Selling-Potentiale“

René Parmantier, CEO Corestate: „Die Erfahrungen und Kompetenzen von AFS ergänzen unsere Stärken im Bereich Mezzanine perfekt. Diese wertsteigernde Akquisition ermöglicht uns, für unser bereits sehr erfolgreiches Segment Private Debt ein neues Wachstumskapital aufzuschlagen – und das sowohl auf der Kunden- als auch auf unserer Angebotsseite. Gemeinsam werden wir im Team in den kommenden Jahren nicht nur das Finanzierungsgeschäft deutlich steigern, sondern auch signifikante Cross-Selling-Potenziale heben.“ (Anm. der Red.: Wahrscheinlich ist „Wachstumskapitel“ gemeint.)

Corestates Aufsichtsratsvorsitzender Friedrich Munsberg kommentiert: „Seit vielen Jahren gehören Sebastian Ernst und Johannes Märklin zu den profiliertesten deutschen Experten im Bereich Private Debt. Sie werden künftig zusammen mit dem bisherigen Vorstand das erfolgreiche HFS-Geschäft weiter stärken und verantworten darüber hinaus die Integration der AFS in die Gesamt-Organisation, samt der damit einhergehenden signifikanten Synergien.“

Sebastian Ernst, Managing Partner der AFS: „Die Verbindung aus der Marktposition der HFS und der Strukturierungsexpertise der AFS mit Primär- und Sekundärmarktabdeckung ergibt eine einmalige Angebotspalette für Investoren und Immobilienunternehmen.“ Johannes Märklin, ebenfalls Managing Partner der AFS, ergänzt: „Gerade jetzt, da klassische Banken ihre Kreditvergabe deutlich restriktiver handhaben, eröffnet die Bündelung der sich nahezu perfekt ergänzenden Geschäftsmodelle von AFS und HFS hervorragende organische Wachstumschancen und die Möglichkeit, sich frühzeitig weitere substanzielle Marktanteile im dynamischen Private-Debt-Segment zu sichern.“

Erst 2018 gegründet

AFS wurde von Sebastian Ernst und Johannes Märklin 2018 gegründet, ist seitdem sehr schnell gewachsen und hat Finanzierungen für Immobilienkunden im Volumen von mehr als drei Milliarden Euro realisiert. Die Schwerpunkte liegen auf Finanzierungslösungen in den Bereichen Akquisition, Entwicklung, Bauumsetzung und Bestandsimmobilien. Die Ertragsbasis wird darüber hinaus durch entsprechende Primärmarktemissionen und den dazugehörigen Sekundärmarkthandel ergänzt. Die erworbene Plattform wird der Mitteilung zufolge umfangreiche Synergieeffekte bieten. Damit werde Corestates Wertschöpfungskette aus dem Finanzierungsgeschäft, insbesondere im Mezzanine-Bereich, vervollständigt und die Kundenbasis stark erweitert. AFS verfügt über ein Team von mehr als 20 Mitarbeitern sowie eine Lizenz nach Paragraf 32 KWG für Emission, Eigenhandel und Platzierung von Finanzinstrumenten.

Als eigenständiges Unternehmen erwartet AFS für 2021 basierend auf einer konkreten, bereits in Teilen realisierten Transaktions-Pipeline zwischen 25 und 30 Millionen Euro Umsatz und zwischen 15 und 20 Millionen Euro EBITDA. Darüber hinaus rechnet Corestate bis 2023 mit jährlichen Ertrags- und Kostensynergien in Höhe von mindestens 10 Millionen Euro.

Nettokaufpreis 113 Millionen Euro

Der Erwerb erfolgt im Zuge einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage durch Ausgabe von 8,5 Millionen neuen Corestate-Aktien sowie eine Barkomponente von fünf Millionen Euro. Auf Basis des Schlusskurses am 14. Januar 2021 von 14,73 Euro und unter Berücksichtigung von, basierend auf den vorläufigen Zahlen für 2020, 17 Millionen Euro Barmitteln ergibt sich ein Nettokaufpreis von 113 Millionen Euro. „Dies ist ein signifikanter Abschlag zum fundamentalen Wert der AFS von über 170 Millionen Euro“, so Corestate. Als zusätzlicher variabler Kaufpreisbestandteil wurde für den Fall, dass in den nächsten drei Jahren das EBITDA vor Synergieeffekten um mehr als 50 Prozent steigt, eine Kaufpreiserhöhung um weitere 1,5 Millionen neue Aktien vereinbart.

Die Akquisition werde in beiden Fällen ergebnisseitig wertsteigernd sein. Der Abschluss der Transaktion wird nach Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden für das zweite Quartal 2021 erwartet. Sebastian Ernst und Johannes Märklin binden sich über einem langfristigen Lock-up ihrer Aktien an Corestate.

Künftige Rolle von Hannover Leasing offen

Der von Corestate vor Monaten eingeschlagene Kurs zur Reduzierung der Nettofinanzverschuldung wird den Angaben zufolge basierend auf einem strukturierten Platzierungsprozess von bilanziellen Vermögenswerten wie geplant umgesetzt. Vor diesem Hintergrund sei es weiterhin auch der klare Anspruch bis zum Jahresende 2021 den Financial Leverage, also das Verhältnis von Nettofinanzverbindlichkeiten zu EBITDA, in den Korridor von 2x bis 3x zurückzuführen.

Welche Rolle der Asset Manager und Fondsanbieter Hannover Leasing, ebenfalls eine Tochtergesellschaft von Corestate, in der Konstellation künftig spielen wird, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

