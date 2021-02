Deutsche Finance erhöht Platzierungsvolumen von „Big Red“

Aufgrund der hohen Nachfrage konnte eine weitere Eigenkapitaltranche an dem institutionellen Club Deal für Privatanleger gesichert und somit die Platzierungszeit des Investmentfonds bis zum 30. Juni 2021 verlängert werden, teilt das Unternehmen mit.

Der „Deutsche Finance Investment Fund 16“ ist der aktuelle institutionelle Club Deal der Deutsche Finance Group für Privatanleger. Dabei handelt es sich um einen Prime-Office-Tower und eine der bekanntesten Immobilien in Chicago, die wegen ihrer rötlichen Fassade auch als „Big Red“ bekannt ist.

„Big Red“ zeichnet sich insbesondere durch einen stabilen Cash Flow, basierend auf langfristigen Mietverträgen mit erstklassigen Mietern aus, heißt es in der Mitteilung. Privatanleger beteiligen sich gemeinsam mit einer der größten Vorsorgeeinrichtungen Deutschlands an diesem institutionellen Club Deal. Der Deutsche Finance Investment Fund 16 ist im Dezember 2020 mit dem Cash. Financial Advisors Award in der Kategorie Sachwertanlagen (AIF) ausgezeichnet worden.

„Mit einer weiteren Eigenkapitaltranche und der Verlängerung der Beitrittsphase tragen wir der aktuell hohen Nachfrage nach attraktiven Immobilieninvestments im Privatkundengeschäft Rechnung“, so Theodor Randelshofer, Vorsitzender Geschäftsführer der DF Deutsche Finance Solution GmbH.

Foto: Shutterstock