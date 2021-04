Hamburg Trust mit neuer Struktur

Hamburg Trust verstärkt sich personell und strukturiert um. Timo Singer verantwortet als neuer Head of Asset Management die Leitung des Teams. Er übernimmt damit die Führung des Assetmanagements von Catharina Becker, die sich in Zukunft auf das Fondsmanagement und die Portfolioverwaltung in der KVG konzentrieren wird. Hannes Saul wird die neu geschaffene Abteilung Beteiligungsmanagement von Hamburg Trust verantworten.

Ausbau von zwei wichtigen Bereichen

„Mit den neuen Kollegen bauen wir zwei entscheidende Bereiche unseres Unternehmens weiter aus. Der Anstieg der Assets under Management in den letzten Jahren verdeutlicht unser Wachstum. Mit Timo Singer und Hannes Saul konnten wir erfahrene Experten gewinnen, deren Know-how und Qualitäten den aktuellen Kurs von Hamburg Trust unterstützen“, erklärt Oliver Priggemeyer, CEO von Hamburg Trust. „Wir werden auch zukünftig weiterwachsen und planen die Teams noch weiter zu verstärken.“

Timo Singer, Hamburg Trust

Der studierte Diplom-Kaufmann Timo Singer sammelte langjährige Erfahrungen u.a. im Portfolio- und Asset Management bei verschiedenen internationalen Unternehmen. So war er unter anderem acht Jahre Senior Vice President bei Cerberus Global Investments in Amsterdam. Des Weiteren leitete er sechs Jahre die Portfoliostrategie bei der Generali Deutschland Immobilien GmbH (heute Generali Real Estate), bevor er zuletzt die Position als Head of Portfolio Management der REDOS Real Estate GmbH innehatte.

„Ich freue mich darauf, zukünftig das Asset Management Team von Hamburg Trust leiten zu dürfen. Das Unternehmen vergrößert sich stetig und mit ihm das Portfolio. In der langfristigen Anlagestrategie von HT liegt eine große Verantwortung im Bereich des Asset Management, die ich gerne annehme“, berichtet Timo Singer.

Hannes Saul, Hamburg Trust

Hannes Saul startete seine Karriere nach einem Master-Studium mit dem Schwerpunkt Management & Financial Institutions bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young und erarbeitete sich hier die Position als Manager im Assurance Wealth & Asset Management. „Als Leiter der neu geschaffenen Schnittstelle zwischen den Abteilungen Recht & Steuern, Treuhand sowie Investment- und Fonds Management freue ich mich darauf, die vielseitigen Aufgaben zu koordinieren“, sagt Hannes Saul.