Deutsche Finance erreicht Vorjahresplatzierung schon im Mai

Die Deutsche Finance Group hat im aktuellen Geschäftsjahr bislang Beteiligungen in Höhe von 152 Millionen Euro im Bereich der Alternativen Investmentfonds (AIF) bei Privatanlegern platziert.

Damit hat das Unternehmen bereits das Ergebnis des gesamten Vorjahres 2021 übertroffen, teilt die Deutsche Finance Group mit. Im vergangenen Geschäftsjahr hat sie nach eigenen Angaben insgesamt Eigenkapital in Höhe von 1,264 Milliarden Euro platziert. Davon entfielen 1,114 Milliarden Euro auf den institutionellen Geschäftsbereich und 150,2 Millionen Euro auf das Privatkundengeschäft. Die Assets under Management sind zudem signifikant gestiegen und betragen zum 31. März 2022 rund 9,8 Milliarden Euro.

Im Bereich der AIFs verwaltet die Deutsche Finance Group aktuell zwanzig Investmentfonds, in denen über 42.000 Privatanleger investiert sind. Durch ihre Fondsstrategien bietet sie Privatanlegern einen Zugang zu institutionellen Märkten und deren Investment-Opportunitäten. Privatanleger investieren dabei gemeinsam mit institutionellen Investoren international in Private Equity Real Estate, Immobilien und Infrastrukturinvestments.

Erst jüngst hat das Unternehmen berichtet, dass der Alternative Investmentfonds „DF Deutsche Finance Investment Fund 20 – Club Deal Boston III“ mit einem Platzierungsvolumen von 135 Millionen Euro in nur acht Wochen voll platziert wurde. Dieser Publikums-AIF ermöglicht Privatanlegern, gemeinsam mit institutionellen Investoren in eine Projektentwicklung der Assetklasse Lab-Offices in der US-Metropole Boston zu investieren.