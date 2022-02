Wealthcap setzt Solaranlage auf Objekt des Fonds HFS 15

Ziel sei die CO2-neutrale Deckung des Energiebedarfs eines möglichst großen Teils des Wealthcap-Immobilienportfolios bei gleichzeitiger Senkung der Nebenkosten für Mieter und Erzielung einer Zusatzrendite für Anleger, teilt das Unternehmen mit.

Als erstes Projekt im Rahmen der Zusammenarbeit wurde eine Photovoltaik(PV)-Anlage auf dem Dach des Einkaufszentrums „Galerie Roter Turm“ in Chemnitz installiert. Das Objekt ist Bestandteil des geschlossenen Immobilienfonds „HFS Deutschland 15“. In einem zweiten Schritt werden derzeit 15 weitere Wealthcap-Immobilien konkret auf ihre Eignung für eine analoge Installation geprüft, so Wealthcap.

Beim Projekt der Zusammenarbeit mit Voltaro fiel die Wahl auf das Chemnitzer Einkaufszentrum „Galerie Roter Turm“, da dieses den Angaben zufolge neben einer passenden Dachgröße und -qualität einen hohen Allgemeinstromverbrauch aufweist.

PV-Anlage deckt 25 Prozent des Allgemeinstroms

Auf 6.170 Quadratmeter Dachfläche erzeugt die PV-Anlage bei einer Leistung von 526 kWp etwa 506.400 kWh pro Jahr. Dabei werden circa 95 Prozent des erzeugten Solarstroms im Shopping-Center genutzt, wodurch circa 25 Prozent des Allgemeinstroms der 36.100 Quadratmeter umfassenden Immobilie gedeckt werden. Außerdem können somit die jährlichen CO2-Emissionen des Gebäudes um 178.300 Kilogramm reduziert werden. Die Investitionskosten für die PV-Anlage trägt Wealthcap, während Voltaro den Betrieb verantwortet.

„Zentraler Bestandteil unserer ESG-Strategie ist es, einen möglichst großen Teil des Energieverbrauchs in unseren Gebäuden durch erneuerbare Energien zu decken und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Die Partnerschaft mit Volaro ist hierbei ein wichtiger Schritt“, sagt Julia Hauber, Head of ESG Real Estate bei Wealthcap, und erklärt weiter: „Da wir die Ersparnis durch die PV-Anlage auf die Nebenkosten umlegen und diese somit senken können, wird die Immobilie außerdem attraktiver für die Mieter. Unsere Investoren wiederum profitieren neben den zufriedenen Mietern auch von einer erwirtschafteten zusätzlichen Rendite.“