Deutsche Finance kauft Prime-Immobilie in New York City

Die Deutsche Finance Group hat als Investmentmanager in New York für rund 400 Millionen US-Dollar die Immobilie „530 Broadway“ erworben und in ein institutionelles Mandat überführt.

Die Prime-Immobilie liegt einer Mitteilung des Unternehmens zufolge am Broadway, Ecke Spring Street, und befindet sich inmitten des renommierten SoHo Districts in einer der attraktivsten und gefragtesten Einzelhandels- und Bürolagen in New York City.

„Das Gebäude hat durch langfristige Mietverträge von Beginn an eine hohe cash on cash Verzinsung“, so Sven Neubauer, Executive Partner der Deutsche Finance Group. „In den letzten 24 Monaten haben wir elf Transaktionen mit einem Gegenwert von mehr als 3,1 Milliarden US-Dollar erfolgreich in den USA durchgeführt“, so Sven Neubauer weiter.

Foto: Deutsche Finance