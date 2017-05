“Auf bessere Zeiten zu hoffen, ist keine Option”

Die HDI Lebensversicherung AG hat Anfang des Jahres die TwoTrust-Familie um TwoTrust Fokus erweitert. Der neue Tarif richten sich an Kunden, die bei der Altersvorsorge von den Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen, ohne sich selbst um die Kapitalanlage kümmern zu müssen. Dr. Tobias Warweg, Vorstand der HDI Vertriebs AG und zuständig für den Makler- und Kooperationsvertrieb, über die Marktchancen neuer Lösungen.

Herr Dr. Warweg, Lebensversicherungen zu verkaufen, ist heute ein schwieriges Unterfangen. Sie haben Anfang des Jahres ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Sind neue Produkte die Lösung für das Problem?

Warweg: Die Kunden haben verstanden, dass sich die Situation am Kapitalmarkt grundlegend geändert hat. Daher sind sie bereit, für ein gewisses Maß an Rendite auch ein bestimmtes Risiko in Kauf zu nehmen. Mit TwoTrust Fokus haben wir ein Produkt eingeführt, das durch eine ausgewogene Kapitalanlage diesem Umstand Rechnung trägt. Mit Einführung des neuen Tarifs haben wir unsere Produktpalette konsequent weiterentwickelt. Damit bieten wir für jede Anlegermentalität eine passende Produktlösung.

Was kann das Produkt?

Der neue Tarif richtet sich an Kunden, die bei der Altersvorsorge von den Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen, ohne sich selbst um die Kapitalanlage kümmern zu müssen. Das neue Produkt haben wir zunächst in der Direktversicherung und in der privaten Altersvorsorge eingeführt. In der Privatrente sind 80 Prozent der eingezahlten Beiträge garantiert. Dafür sorgen das Sicherungsvermögen der HDI Leben und ein Wertsicherungsportfolio. Bei der Direktversicherung kann eine höhere Garantie vereinbart werden. Steigt das Guthaben während der Laufzeit über die Beitragsgarantie, kann dieser Stand abgesichert werden. Den Motor von TwoTrust Fokus bildet das neue Wertsicherungsportfolio “High Constant Portfolio (HCP)”. Es investiert in internationale Aktienmärkte. Je nach Situation am Kapitalmarkt können auch Anleihen beigemischt werden. Das Risiko begrenzen die Portfoliomanager, indem sie die Performance der Fonds täglich kontrollieren.

Wie kommt es, dass sich so viele Kunden nicht aktiv um das Portfolio in ihrer Altersvorsorge kümmern wollen und was folgt daraus für die Kapitalanlage bei TwoTrust Fokus?

Für viele Menschen ist das Thema Anlagemanagement – aus nachvollziehbaren Gründen – zu komplex, um es selber zu betreiben. Andere wiederum wollen sich schlichtweg nicht darum kümmern. Sie bevorzugen Investmentexperten, die Entscheidungen aufgrund ihrer Expertise treffen. Bei der Kapitalanlage setzen wir auf die Expertise der Talanx Asset Management, einem der größten bankenunabhängigen Kapitalanleger in Deutschland. Sie hat das “High Constant Portfolio” exklusiv für uns entwickelt.

Seite zwei: Ein Markt auch bei steigenden Zinsen