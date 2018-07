Württembergische bringt fünf neue Firmenkunden-Produkte

Die Württembergische schärft das Image als Firmenversicherer und hat im Rahmen der strategischen Ausrichtung hier gleich fünf neue Produkte auf den Markt gebracht. Zielgruppen sind Bäckereien, Konditoreien, Fahrschulen, Floristik und Blumenhandel, Metallbau- und Schlossereibetriebe sowie Rechts- und Steuerberater.

Basis der neuen Gruppenprodukte ist die Firmen-Police der Württembergischen. Diese besteht aus Bausteinen, die die Kunden nach ihren Bedürfnissen zusammenstellen können. Die Bestandteile „Inhalt“, „Ertragsausfall“, „Gebäude“ und „Haftpflicht“ sind laut Württembergischer in ihrer Ausgestaltung an die jeweils unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Zielgruppen angepasst. Vor dem Hintergrund der immer größer werdenden Gefahr durch Cyberrisiken ergänzt ein „Cyber-Baustein“ den Schutz gegen finanzielle Risiken durch IT-Angriffe.

Neben den weit gefassten Deckungsumfängen der Firmen-Police sollen die Zielgruppenprodukte in der Sachversicherung hohe Vorsorgesummen sowie die Möglichkeit eines Unterversicherungsverzichtes bieten. Selbst in Fällen von grob fahrlässiger Verletzung von Sicherheitsvorschriften sollen Kunden laut Württembergischer durch eine Sonderregelung abgesichert sein.

Im Baustein „Haftpflicht“ sind generell gesetzliche Haftpflichtansprüche Dritter bei Personen- und Sachschäden sowie daraus entstehende Vermögensschäden versichert. Auch in diesem Baustein wird den speziellen Bedürfnissen der verschiedenen Zielgruppen Rechnung getragen, indem der Versicherungsschutz entsprechend erweitert wurde.

So ist bei Bäckereien und Konditoreien etwa auch der Betrieb eines Cafés oder das Betreiben eines Kleinversorgungsmarktes mit Produkten des kurzfristigen Bedarfs pauschal mitversichert. Zudem sind auch Schäden an gemieteten und geliehenen beweglichen Sachen wie zum Beispiel an einem teuren Kaffeevollautomaten mit eingeschlossen. Bei Rechts- und Steuerberatern wurde weitgehend auf einschränkende Sublimite und Selbstbehalte verzichtet.

Die Württembergische bietet potenziellen Neukunden ab Vertragsabschluss, für den Fall einer vertraglichen Bindung bei einem anderen Versicherer mögliche Deckungslücken über den sogenannten „Sofort-Schutz“zu schließen. Eine Update-Garantie soll zudem sicherstellen, dass Versicherte mit dem Tarif auf dem jeweils aktuellen Stand bleiben.

Für Wechselwillige bietet das Unternehmen – wie andere Versicherer – ebenfalls eine so genannte Besserstellungs-Garantie. Damit wird sichergestellt, dass Kunden, sollten sie bei einzelnen Klauseln durch den alten Anbieter besser gestellt sein, bei der Württembergischen mindestens dieses Absicherungsniveau erhalten. (dr)

Foto: Andy Ridder