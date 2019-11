Arte Generali: Die Kunst, zu versichern

Es gibt nur wenige Kunstversicherer im Markt. Jetzt hat die Generali die Arte Generali vorgestellt. Das erklärte Ziel: Arte Generali als innovative globale Geschäftseinheit und Versicherungspartner für Kunstsammler zu positionieren.

Arte Generali biete innovative und personalisierte Lösungen, die über den Versicherungsschutz für Kunstgegenstände, Schmuck und andere wertvolle Gegenstände hinausgehen. Dazu zählen Assistance-Leistungen wie beispielsweise Restaurierung, Transport und Lagerung sowie digitale Tools verknüpft mit modernsten Technologien, betont die Generali.

Die neue globale Einheit hat ihren Hauptsitz in München mit Berichtslinie an Giovanni Liverani, Vorstandsvorsitzender der Generali Deutschland AG und globaler Förderer von Arte Generali. Der zentrale Knotenpunkt in München unterstützt lokale Underwriting- und Schadenmanagement-Teams, die mit umfangreichen Dienstleistungen und modernster Technologie arbeiten.

Der Einstieg von Arte Generali in das Segment der Kunstversicherung unterstützt das Ziel der Unternehmensgruppe, ihr Leistungsversprechen für Kunden auszubauen, und zahlt damit in ihre strategische Säule „Profitables Wachstum“ ein.

Generali erwartet, dass der Kunstwert von 2017 bis 2022 weltweit um mehr als 20 Prozent steigen wird und dass die Kunstversicherungseinnahmen im gleichen Zeitraum jährlich um durchschnittlich sechs Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar steigen werden. Arte Generali strebt an, in fünf Jahren zu den Top-3-Playern im globalen Kunstversicherungssegment zu gehören.

Für Philippe Donnet, Group CEO der Generali ist der Start von Arte Generali ein Meilenstein in der Umsetzung der Strategie Generali 2021. Mit Arte Generali beginne das Unternehmen ein neues Kapitel in der Geschichte der Generali in der Versicherungsbranche.

Darüber hinaus spiegele Arte Generali die Expertise, das Erbe und die DNA der Generali wider, da sie auf der Führungsrolle der Gruppe in Bezug auf die technische Versicherungsleistung und auf ihrer Tradition als Förderer von Kunst und Kultur aufbauen könne.

„Arte Generali wird das Angebot von Generali in allen Ländern ergänzen und innovative Lösungen und Dienstleistungen anbieten, um die höchsten Erwartungen zu erfüllen und gleichzeitig einen wachsenden Markt zu erschließen”, umreißt Giovanni Liverani, CEO der Generali Deutschland und Mitglied des Group Management Committee, die strategischen Ziele des neuen Versicherer. Zudem freue ers sich sehr über die Unterstützung von zwei Weltklasse-Künstlern wie Oliviero Toscani und Maurizio Cattelan als Testimonials dieses Unternehmens.

CEO der Arte Generali wurde Jean Gazançon. Der Absolvent der Sciences Po (Institut d’études politiques de Paris) bringt umfangreiche internationale Erfahrungen aus Europa, Japan und Lateinamerika in den Bereichen Kunst, Kunstversicherung und Vermögensverwaltung mit. (dr)

Foto: Generali/Oliviero Toscani/Maurizio Cattelan