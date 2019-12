Großherzig zu Weihnachten: R+V-Mitarbeiter sammeln 78.400 Euro

Einen neuen Rekord haben Mitarbeiter der R+V Versicherung bei ihrer traditionellen Weihnachtsspendenaktion aufgestellt: Genau 78.400 Euro kamen in diesem Jahr bei der Sammelaktion zu Gunsten hilfsbedürftiger Kinder und Jugendlicher zusammen.

Das Geld erhalten nach Angaben der R+V sieben gemeinnützige Vereine und Initiativen. Die R+V Stiftung, in der die R+V ihr soziales Engagement gebündelt hat, veranstaltet die jährliche Aktion. Die Hälfte des Spendengeldes stammt laut R+V aus der Sammelaktion der Beschäftigten am R+V-Hauptsitz in Wiesbaden sowie an den Standorten Hamburg und Frankfurt.

Die andere Hälfte steuert die R+V Versicherung bei, die traditionell jeden von ihren Mitarbeitern gespendeten Euro verdoppelt. Die Aktion findet seit 1994 jeweils zwei Wochen lang in der Adventszeit statt. Das Geld erhalten gemeinnützige Initiativen, die sich um hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche kümmern. Bei der Spendenaktion kamen seit ihrem Start bereits mehr als 675.000 Euro für den guten Zweck zusammen. (dr)

Foto: Shutterstock