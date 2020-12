Covid-19 beschleunigt Digitalisierung auch in der PKV

Ein CDU-Vorstoß für eine Streichung des festen Rentenalters stößt bei SPD, Grünen und Linken auf Ablehnung. Die FDP verweist darauf, dass sie das schon lange will. Die SPD-Chefin Saskia Esken sagte am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: "Mit dem Rentenkonzept der CDU werden die …