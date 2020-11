HDI: Dirk Böhme wird Nachfolger von Michael Krebbers

Zum 1. März 2021 tritt Dirk Böhme (52) die Nachfolge von Michael Krebbers (52) an. Er übernimmt Mandate im Vorstand der HDI Systeme AG (HSY) sowie im Vorstand der HDI Lebensversicherung AG.

Damit verantwortet er künftig die IT-Systeme im HDI Leben-Geschäft sowie im Team von HSY die Weiterentwicklung der IT-Landschaft von HDI. Jens Köwing (43) übernimmt von Michael Krebbers die Rolle des Vorstandssprechers der HSY zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben im Vorstand.

Die HDI Systeme AG bündelt die IT von HDI Group und Talanx. Ziel der doppelten Mandatierung von Böhme ist die enge Verzahnung von IT und Fachbereichen. Daher ist geplant, dass er zusätzlich auch in die Vorstände einiger Bancassurance-Gesellschaften eintreten wird. Zu den Bancassurance-Gesellschaften von HDI gehören unter anderem die Targo Versicherungen, die PB Versicherungen und die neue leben.

Der studierte Mathematiker und Informatiker Böhme ist seit über 23 Jahren in der Versicherungswirtschaft als IT-Manager tätig. Unter anderem war er neun Jahre lang CIO der ERGO Direkt Versicherung, bevor er 2018 in seine aktuelle Position als Chief Operation Officer (COO) zum IT-Beratungshaus Silbury wechselte.

Krebbers scheidet zum 31. Januar 2021 auf eigenen Wunsch aus der HDI Group aus. (dr)