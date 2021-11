Allianz Leben: Anja Westerhoff neu im Vorstand der DLVAG

Thomas Neugebauer scheidet zum 31. Dezember 2021 aus dem Vorstand der Deutschen Lebensversicherungs-AG (DLVAG) aus und geht in den Ruhestand. Nachfolgerin wird Anja Westhoff.

Thomas Neugebauer scheidet zum 31. Dezember 2021 aus dem Vorstand der Deutschen Lebensversicherungs-AG (DLVAG) aus. Neugebauer, der zugleich bei der Allianz Lebensversicherung den Bereich Fachstab Leben, Systeme, Produktservices leitet, beendet zum Jahresende seine Tätigkeit für die Allianz und geht in den Ruhestand.

Als Nachfolgerin im Vorstand der DLVAG hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft zum 1. Dezember 2021 Anja Westerhoff bestellt. Die 47-jährige leitet derzeit im Finanzbereich der Allianz Deutschland das Projekt IFRS 9/17.

Westerhoff ist seit 2001 bei der Allianz und war überwiegend im Finanzbereich in verschiedenen Leitungsfunktionen in Stuttgart sowie international tätig, unter anderem in Asien als CFO der Allianz SE Reinsurance Branch Asia Pacific.

Neugebauer hat die Entwicklung der DLVAG hin zum größten Risikospezialisten und ausgeprägten Serviceversicherer der Allianz über einen Zeitraum von 21 Jahren im Vorstand begleitet und wesentlich geprägt, betont die Allianz.

Die DLVAG ist ein Unternehmen der Allianz und bietet seit 1998 ausschließlich Produkte zur Absicherung biometrischer Risiken an, wie die Hinterbliebenenvorsorge und die Absicherung der Berufsunfähigkeit.