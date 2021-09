Allianz mit neuem Elektroauto-Tarif

Die Allianz hat ihr Versicherungsangebot für Elektro und Hybridfahrzeuge deutlich erweitert. Bislang war der Versicherungsschutz für Elektro- und Hybridfahrzeuge ausschließlich in der Produktlinie Premium integriert. Mit dem neuen Tarif im Herbst ist die verbesserte Deckung ab dem 1. Oktober 2021 auch in der verkaufsstärksten Produktlinie Komfort und zusätzlich bei Motorrädern und Wohnmobilen enthalten.

Die Anzahl an Elektroautos steigt deutlich – sowohl bei den Neuzulassungen als auch bei den Verkaufszahlen. Ein zentraler Grund sind die Vorgaben der Europäischen Union zur CO2-Reduktion, die nur mit Elektrofahrzeugen eingehalten werden können.

„Für uns als Allianz bedeutet dies, dass wir unsere Produkte und Prozesse unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten neu denken und weiter entwickeln“,

sagt Frank Sommerfeld, Vorstandsvorsitzender der Allianz Versicherungs- AG auf dem 9. Allianz Autotag.

Die Allianz hat deshalb ihr Versicherungsangebot für Elektro und Hybridfahrzeuge deutlich erweitert. Bislang war der Versicherungsschutz für Elektro- und Hybridfahrzeuge ausschließlich in der Produktlinie Premium integriert.

Mit dem neuen Tarif im Herbst ist die verbesserte Deckung ab dem 1. Oktober 2021 auch in der verkaufsstärksten Produktlinie Komfort und zusätzlich bei Motorrädern und Wohnmobilen enthalten. Damit biete man einen umfassenden Versicherungsschutz für den wachsenden Elektro- und Hybridmarkt zu günstigen Beiträgen an, betont der Versicherer bei der Vorstellung des neuen Tarifs.

Erweiterte und neue Deckungen für Elektro- und Hybridkfahrzeuge

Die Allianz bietet eine Allgefahrendeckung ohne komplizierte Ausschlüsse für den Akku (ohne Abzug „neu für alt). Nur Material- oder Konstruktionsfehlersowie Schäden aufgrund von Verschleiß oder Abnutzung sind nicht mitversichert.

Die Kosten für die Zustandsdiagnostik zur Überprüfung der

Reparaturfähigkeit sind bis 1.500 Euro mitversichert. Kann der Akku nicht

repariert werden, ist im Produkt Komfort in den ersten 24 Monaten und

in Premium in den ersten 36 Monaten der Neupreis des Akkus versichert.

Für alle weiteren Elektrofahrzeuge (z. B. E-Motorrad) wird in den ersten 24

Monaten der Neupreis des Akkus erstattet.

Versichert sind künftig auch Schäden an der eigenen fest installierten

Ladestation (Wallbox oder Induktionsplatte) durch Vandalismus,

Fehlbedienung beim Laden des Fahrzeugs oder aufgrund

eines Fahrzeugfehlers. Die Entschädigung beträgt dabei höchstens 2.500

Euro.

Wird der Akkumulator in einem Elektroauto durch Brand oder einen

schweren Unfall zerstört, entstehen weitere, meist hohe Kosten. Zum

Beispiel durch die Lagerung im Wassercontainer, die Entsorgung des

kontaminierten Löschwassers oder für einen Spezialtransport des

beschädigten Fahrzeugs in eine spezialisierte Werkstätte. Im neuen Angebot sind all diese Leistungen mitversichert.

Zusätzlich ist bereits in der Teilkaskoversicherung ein umfangreicher

Versicherungsschutz enthalten. Der Diebstahl eines Ladekabels während

des Ladens oder ein Tierbissschaden sind ebenso mitversichert wie

Überspannungsschäden aufgrund von Gewitter.

Im Premium Schutzbrief ist der leere Akku als Panne mitversichert, und auch hier gilt das Leistungsversprechen der Allianz, dass der Kunde in 60 Minuten wieder mobil ist.

Auch künftig fördert die Allianz den Umstieg auf die Elektromobilität mit

einem zusätzlichen finanziellen Anreiz in der Versicherungsprämie. Um das elektrische Fahren zu unterstützen, wird wie bisher ein Elektro-Nachlass von bis zu 20 Prozent automatisch im Beitrag berücksichtigt.