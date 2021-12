AMC kürt die besten Versicherer-Websites 2021

Der Assekuranz Marketing Circle (AMC) hat in der 25. Ausgabe erneut die besten Websites deutscher Versicherer vorgestellt. Dafür waren praktisch sämtlich Internet-Auftritte von deutschen Erstversicherer analysiert, bewertet und gerankt worden.

Die aktuelle Auflage der Studie enthält eine ausführliche Präsentation der TOP-Websites entlang vorhandener Highlights. Zu den State-of-the-Art Umsetzungen zählen laut AMC unter anderem Videoberatung, Live-Chats, Chatbots, Infografiken, Kundenbewertungen, hervorragende Produktpräsentationen und reibungslose Abschlussprozesse mit ästhetischem Anspruch.

Die aktuellen 10 Top-Websites überzeugten über alles hinweg mit einer intuitiven Navigation und einem Design, das vor allem die visuelle Klarheit sicherstellt, betont AMC-Studienleiterin Désirée Schubert.

Desiree Schubert, AMC

Intuitive Navigation und visuelle Klarheit

„Nach so vielen Analysejahren finden wir immer wieder tolle Umsetzungen auf den Websites der Versicherer. Und das endet auch nicht an der eigenen „Haustür“, sagt Schuber. Laut der Expertin sind die Websites der Vertriebspartner – der Ansprechpartner vor Ort – ebenfalls durchweg hervorragend integriert und garantieren einen fluiden Übergang in die persönliche Betreuung.

„Und diese lässt sich zunehmend auch virtuell in Anspruch nehmen, dank Videoberatung und direkter Terminvereinbarung im Online-Kalender des gewünschten Ansprechpartners. Immer stärker wächst so persönlich und virtuell ganz im Sinne der Nutzer zusammen“, resümiert Schubert.

In diesem Jahr erfüllen zehn Websites über 90 Prozent der angesetzten Studienkriterien und gehören für AMC somit zu den Top-Websites 2021: Die ausgezeichneten Gesellschaften in alphabetischer Reihenfolge: Allianz, Arag, Axa, Cosmos Direkt, DEVK, Ergo, Hannoversche, HUK-Coburg, Versicherungskammer Bayern und Zurich.