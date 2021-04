Auch eine Lösung: Auswandern statt Altersarmut

GDV: E-Autos nur in Ausnahmefällen an normalen Steckdosen laden

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) empfiehlt für das sichere und störungsfreie Laden den Einbau fest installierter Ladestationen, so genannter Wallboxen. Wer Elektro-Autos in privaten Garagen laden will, sollte sein Stromnetz vorher von einem Elektroinstallateur prüfen …