Betriebs- und Berufshaftpflicht: Die Favoriten der VEMA-Makler

Wer sind Makler’s Lieblinge im Segment der Betriebs- und Berufshaftpflicht? In einer neuen Umfrage wollte die Vema von ihren Partnerinnen und Partner erfahren, wer die Favoriten in der Sparte Betriebs- und Berufshaftpflichtabsicherung für Gastronomie, Bürobetriebe, Handel, Handwerk und das Baugewerbe sind. Gefragt hatte die Vema nach den im Neugeschäft wichtigsten Anbietern in der jeweiligen Branchensparten. Wo stimmen Qualität, Sach- und Schadenbearbeitung?

Sieger für den Bereich Gastronomie wurde Die Haftpflichtkasse mit 17,23 Prozent vor der Axa mit 11,11 Prozent und der Helevtia 7,26 Prozent.

BHV: Die Top-Ten im Bereich Gastronomie (Quelle Vema)

In den Bereichen Bürobetriebe, Handel und Handwerk konnte sich die Axa durchsetzen. Der Kölner Versicherer erhielt 10,2 Prozent, dicht gefolgt von der VHV mit 8,32 und der Gothaer 7,26 Prozent.

BHV: Die Top-Ten in den Bereichen Bürobetriebe, Handel und Handwerk (Quelle: Vema)

Vema-Maklers Liebling für das Bauhaupt- und Nebengewerbe ist mit deutlichen Abstand die VHV. Der hannoversche Versicherer erhielt 20,31 Prozent der abgegebenen Stimmen. Auf den Rängen zwei und drei folgen R+V, 9,92 Prozent und die Axa mit 7,24 Prozent.

BHV: Die Top-Ten im Bauhaupt- und Nebengewerbe (Quelle: Vema)

Die Vema führt in regelmäßigen Abständen Makler-Befragungen zur Produktqualität in verschiedenen Sparten durch. Im Rahmen dieser Qualitätsumfragen werden die Partner gebeten, die drei meistgenutzten Anbieter in den jeweiligen Sparten zu nennen.

Mit dieser Begrenzung möchte die Genossenschaft sicherstellen, dass negative Einzelerlebnisse mit Versicherern nicht dominieren. Zu bewerten galt es die Produktqualität, die Qualität der Antragsbearbeitung sowie die Policierung. Und auch nach den Erfahrungen im Leistungsfall wurde gefragt. Der dritte und letzte Teil der BHV-Umfragenserie folgt voraussichtlich im September.