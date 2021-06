„Der digitale Berater 2021“: Basler und Salesurance kooperieren

In dem Projekt „Der digitale Berater 2021“, das von der Basler Agenturberatung und dem Basler Onlinemarketing-Team begleitet wird, betreut Salesurance die Vertriebspartner über ein „Personal-Trainer Prinzip“ zwölf Monate aktiv. Im Fokus steht dabei nach Angaben des Versicherers das Thema Neukundengewinnung über Suchmaschinen, Social Media Marketing (Facebook, Instagram), Businessnetzwerke (Xing, Linkedin) sowie Bewertungsmanagement. Auch die Agenturprozesse der Vermittler sollen auf die digitalen Kanäle ausgerichtet werden – mit den Schwerpunkten Leadmanagement, Online-Terminierung und Online-Beratung.

„Der Lockdown zwingt die Kunden verstärkt in den digitalen Raum. Versicherungsvermittler, die online nicht vertreten sind und keine optimale Online-Präsenz sowie digitale Beratungsmöglichkeiten anbieten, verlieren deutlich an Relevanz und damit an Umsatz“, erklärt Jürgen Fink, Geschäftsführer von Salesurance. Mit einer intelligenten Strategie zur Neukundengewinnung könnten Vermittler ihren Standort online positionieren, regionale Online-Marken aufbauen und das qualitative Leadvolumen sowie den Umsatz steigern.