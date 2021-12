Die Gothaer launcht neues Partner-Portal

Die Gothaer geht mit einem neuen Vertriebsportal für ihre Partnerinnen und Prtner an den Start gehen. Der neue Auftritt löst das bisherige Gothaer Makler-Portal ab.

Die Gothaer startet zum 1. Dezember mit einem neuen Portal für Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner, also Makler, Banken und weitere Kooperationspartner. Das neue Gothaer PartnerPortal präsentiere sich mit einer intuitiven Navigation und bietet umfassende Einblicke in die Produktwelt des Kölner Versicherers sowie vielfältige Service-Angebote, verspricht der Kölner Versicherer. Der neue Auftritt löst nach einigen Wochen Parallelbetrieb im Jahresendgeschäft zum 1. Januar 2022 das bisherige Gothaer Makler-Portal ab.

Das Portal bietet umfassende Informationen zur Produktwelt und Serviceangeboten – ergänzt um übergreifende Themen und Mehrwerte. So ist im neuen Portal beispielsweise auch der Gothaer Makler-Blog integriert, der Partnerinnen und Partner mit Branchen-Nachrichten, aber auch immer wieder mit Blicken über den Tellerrand versorgt. Damit soll die digitale und persönlichen Kommunikation ergänzt und unterstützt werden.

Moderne Plattform für Beratung, Produkte und Prozesse

„Wir bieten unseren Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern mit dem Gothaer Partner-Portal eine moderne, intuitive Plattform für Beratung, Produkte und Prozesse“, erklärt Oliver Brüß, Vertriebsvorstand bei der Gothaer. „Damit wollen wir exakt die Anforderungen unserer Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner in der digitalen Kommunikation treffen: ein schneller, für die mobile Nutzung optimierter Informationszugang, eine einfache Struktur – und alle wichtigen Informationen sind 24 Stunden am Tag an einem Ort verfügbar.“

Das neue Portal sie ab sofort die zentrale Kommunikationsplattform für die Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern der Gothaer, so Brüß. Ein kontinuierlicher Ausbau der Funktionen ist geplant. So soll im kommenden Jahr eine digitale Gewerbesuche ergänzt werden, die automatisiert die passende Versicherungslösung pro Branche bereitstellt. Geplant ist zudem ein Qualifizierungscockpit mit vielfältigen Angeboten für Weiterbildungszeit.

Umfangreiche BiPRO-Anbindungen

Auf der frei im Internet aufrufbaren Startseite befinden sich aktuelle Informationen wie Nachrichten, Services, aber auch Online-Rechner. Unter den Menüpunkten Sach, Leben und Kranken findet sich die Produktwelt sowie einige Verkaufsansätze der Gothaer.

Der Punkt Service umfasst Informationen zu den umfangreichen BiPRO-Anbindungen, dem kostenlosen Maklerverwaltungsprogramm meinMVP oder Qualifizierungsangebote. Unter dem Menüpunkt „Partner werden“ können sich noch nicht registrierte Nutzer sich über die Vorteile einer (digitalen) Zusammenarbeit mit der Gothaer informieren und in einem einfachen Prozess den Zugang zum Portal beantragen.

Persönliches Vertriebscockpit

An verschiedenen Stellen des Portals werden Partnerinnen und Partnern direkt zum Login beziehungsweise zur Registrierung geleitet, um ihr persönliches Vertriebscockpit aufzurufen. Dort bietet die Gothaer weitere Services wie zum Beispiel tagesaktuelle Bestandsereignisse, den Online-Kundenspiegel sowie auf die Partnerinnen und Partner zugeschnittene Nachrichten und Impulse.