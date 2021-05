Die Stuttgarter: Dr. Guido Bader wird neuer Vorstandsvorsitzender

Zum 1. Juni tritt Dr. Guido Bader (48) an die Spitze des Vorstands der Stuttgarter Versicherungsgruppe. Er verantwortet künftig die Bereiche Aktuariat und Produktentwicklung für die Personen- und Kompositversicherung, Kapitalanlage und Immobilien, Personal, Rechnungswesen, Recht und Revision.

Bader tritt die Nachfolge von Frank Karsten (63) an, der in den Ruhestand geht. Karsten hat die Stuttgarter im Laufe seiner elfjährigen Amtszeit hinsichtlich Finanzkraft und Produktinnovation erfolgreich im Markt positioniert.

Dem Vorstand gehören neben Guido Bader seit fast 20 Jahren Ralf Berndt (Vertrieb und Marketing) und seit April dieses Jahres Michael Krebbers (Betriebsorganisation, Controlling/Risikomanagement, IT und Kundenservices) an. Die bereits 2019 eingeleitete Neuordnung des Vorstands und der Verantwortlichkeiten in den Ressorts ist damit abgeschlossen.

Kontinuität und Innovation

„Wir haben mit Dr. Guido Bader die richtige Entscheidung getroffen und einen sowohl im Unternehmen als auch in der Branche hochangesehenen Vorstand an die Spitze der Stuttgarter berufen“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Anton Wittl. „Mit seiner langjährigen Erfahrung als Vorstand, seiner Expertise und seinem ausgeprägten Willen, das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, wird er den eingeschlagenen Kurs der Stuttgarter weiterverfolgen und gleichzeitig neue Akzente setzen.“

Bader begann nach dem Studium der Wirtschaftsmathematik und anschließender Promotion seine berufliche Karriere 2001 bei der Gothaer Versicherungsgruppe. 2005 wurde er dort Hauptabteilungsleiter des Bereichs Mathematik. 2009 wechselte er zur Stuttgarter Versicherungsgruppe und übernahm die Verantwortung für die Bereiche Aktuariat und Produktentwicklung sowie Kundenservice Leben.

Seit 2019 trägt er darüber hinaus die Verantwortung für die Kapitalanlage sowie die Immobilien der Stuttgarter Versicherungsgruppe. Bader war von 2019 bis 2021 Vorsitzender der Deutschen Aktuarvereinigung und gehört weiterhin deren Vorstand an.

Er ist darüber hinaus Mitglied in Ausschüssen des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) sowie Vorsitzender des Hochschulrats der Hochschule für Technik Stuttgart (HFT). Privat ist der anerkannte Branchenexperte Opernfan. Seinen Ausgleich findet er zudem beim Wandern, Reisen und Kochen.

Finanzkraft gestärkt und Markenprofil neu ausgerichtet

Unter der Führung von Frank Karsten hat sich Die Stuttgarter äußerst stark im Markt positioniert. Das Unternehmen ist trotz schwieriger Rahmenbedingungen im Zuge der Regulierung, Niedrig- und Negativzinsphase und jüngst trotz Corona Jahr für Jahr gewachsen.

„Es ist der ruhigen Hand und dem Weitblick von Frank Karsten zu verdanken, dass Die Stuttgarter die aktuelle Situation wie auch die Herausforderungen der vergangenen Jahre so erfolgreich gemeistert hat. Mit dem historischen Höchststand von 175 Millionen Euro Eigenkapital im Jahr 2020 wurde ein sicheres Fundament für die kommenden Jahre gelegt.

Und auch die Neuausrichtung hin zu kapitalmarktorientierten Produkten trägt seine Handschrift“, so Wittl. „Für seine herausragenden Leistungen danke ich Frank Karsten im Namen des gesamten Aufsichtsrats. Wir wünschen ihm alles Gute für seinen wohlverdienten Ruhestand – vor allen Dingen viel Freude mit seinen Hobbys, insbesondere der Fotografie und dem Reisen.“