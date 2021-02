Dienstreisen in Coronazeiten: HDI Global bringt Versicherungslösung

Covid-19 hat das Dienstreiseverhalten nachdrücklich verändert. Die Pandemie und ihre ungewisse Entwicklung stellt auch im Jahr 2021 an Geschäftsreisen, ihre Planung und Reisende hohe Herausforderungen. Während in einigen Ländern die Infektionen sinken, breiten sich in anderen Regionen mutierte Erreger stark aus. Hinzu kommen weitere Gefahren. HDI Global präsentiert nun eine neue Reiseversicherung für Firmen und Unternehmen und hat in dem Zusammenhang einen Ratgeber mit Tipps und Risiken für und bei Dienstreisen vorgestellt.