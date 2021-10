DKM 2021 – Persönlich und digital

Zwei Tage lang treffen sich die Finanz- und Versicherungsprofis zum Informationsaustausch beim DKM Forum hybrid. Nach einem Jahr pandemiebedingtem Umzug in die rein digitale Welt, geht der Branchentreffpunkt mit einem angepassten Veranstaltungskonzept wieder mit einem Präsenzteil an den Start. Die Cash. Media Group unterstützt das Konzept und ist mit einem Stand dabei

Konrad Schmidt, Geschäftsführer des DKM-Veranstalters, zeigte sich im Rahmen der Eröffnungspressekonferenz sichtlich bewegt: „Hinter uns liegen zwei harte Jahre. Zahlreiche Konzepte wurden erstellt, Gespräche mit Vermittlern und Ausstellern geführt, Ideen weiterentwickelt und auch verworfen. Aber nun blicken wir nach vorne. Wir sind stolz mit unserem neuen Veranstaltungskonzept endlich wieder mit einem Präsenzteil loslegen zu können. Damit sind wir übrigens die erste Großveranstaltung in der Messe Dortmund seit Beginn der Pandemie. Und alle Standflächen sind ausgebucht.“

Konrad Schmidt, bbg, und Brigitte Horn, Chefredakteurin AssCompact, währernd der Auftaktpressekonferenz

Angesprochen auf den Unterschied zu den Vorjahren wie bspw. der DKM 2019 erklärt Schmidt: „Aufgrund der Corona-Vorgaben mussten wir insbesondere das Konzept für den Messemarktplatz komplett auf den Kopf stellen. Schnell haben wir im Austausch mit den Ausstellern gemerkt, dass dies für sie ein sehr großer Aufwand wäre – der übrigens auch aufgrund der Corona-Vorgaben unkalkulierbar ist. Daher haben wir uns entschlossen, den Standbau zu vereinheitlichen. Dadurch verändert sich aber natürlich der Charakter der Veranstaltung. So wurde aus der Leitmesse eben ein Forum.“

Das Beste aus beiden Welten

Das DKM Forum findet erstmalig hybrid statt. Die Plattform DKM365, die ihre Premiere bei der rein digitalen DKM im Jahr 2020 gefeiert hat, wurde weiterentwickelt und bietet den Teilnehmern DKM-Feeling am heimischen Schreibtisch. Aus Sicht von Konrad Schmidt ein zukunftsfähiges Konzept: „Der Zugang zur Plattform DKM365 ist für all diejenigen ideal, die aufgrund von Corona, Anfahrtszeit, Terminüberschneidungen, etc. ansonsten nicht zur DKM kommen würden. Und dennoch bevorzugt der Großteil der Branche ein persönliches Wiedersehen in Dortmund. Mit unserem hybriden Konzept verbinden wir die Vorteile beider Welten.“

Ausblick

Das DKM Forum hybrid geht mit den DKM Streaming-Days in die Verlängerung. Anders als in den Vorjahren finden die Workshops der Aussteller nicht in Dortmund statt, sondern ab dem 11. November 2021 immer donnerstags auf der Plattform DKM365.

Die Cash. Media Group ist nicht nur als Aussteller dabei, sondern begleitet den Kongress Investment, der von funds excellence ausgerichtet wird, als Medienpartner.

Der Stand der Cash. Media Group auf dem DKM Forum hybrid 2021