Earlybird wird neuer Leadinvestor bei Ottonova

Ottonova hat eine Eigenkapitalerhöhung in Höhe von 40 Millionen Euro durchgeführt. Die Runde aus Bestandsinvestoren wird von dem neuen Lead-Investor Earlybird angeführt.

Neben der Zuführung neuer Liquidität haben die Bestandsinvestoren Wandeldarlehen in Eigenkapital konvertiert. Die Mittel will der digitale Krankenversicheer zur Stärkung des Wachstums in der Krankenvoll- und in den Zusatzversicherungen wie Zahnzusatz oder die stationäre Zusatzversicherung sowie die Verbesserung der zugrunde liegenden Tech-Plattform einsetzen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Earlybird einen neuen und hoch spannenden Partner mit viel Erfahrung an unserer Seite haben. Earlybird hat bereits zahlreiche Health- und Softwareunternehmen erfolgreich bei ihrem Wachstum begleitet“, sagt Ottonova-CEO und Gründer Dr. Roman Rittweger.

Das neue Kapital soll für Wachstum, neue Tarife und neue Produkte eingesetzt werden. Zudem will der Versicherer auch in bestehende Partnerschaften investieren. „Alles mit dem Ziel, unseren Kunden den bestmöglichen und effizientesten Service zu bieten. Die Kundenzufriedenheit ist heute schon die höchste im Markt, was zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt Rittweger.

“Wir sehen großes Potenzial in Ottonova als erstes BaFin-lizensiertes Healthtech-Unternehmen im Personenversicherungsmarkt. Dieser ist von traditionellen Strukturen geprägt und bietet viel Raum für Innovation. Schon heute erreicht Ottonova eine nie dagewesene Kundenzufriedenheit. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team rund um Roman Rittweger, um die nächste Stufe im Hinblick auf Wachstum und Produktinnovation zu erreichen“, fasst Dr. Christian Nagel, Partner bei Earlybird, die Entscheidung zusammen.

Die Series E-Finanzierungsrunde wurde von GP Bullhound als Financial Advisor begleitet, die zuletzt im deutschsprachigen Raum zahlreiche M&A-Deals sowie Kapitalmarkt-transaktionen umgesetzt hat. Außerdem war der Legal Advisor Hengeler Mueller beteiligt.