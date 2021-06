Ein Baum für jeden Antrag

Blau-Direkt-Partner erhalten die nachhaltigen „bessergrün“-Produkte nun exklusiv zum identischen Beitrag wie den Normaltarif der NV-Versicherungen im Vergleich. „Das bedeutet, dass der Mehrbeitrag für die Nachhaltigkeit entfällt. Zusätzlich enthalten die Tarife den Blau-Direkt-Nachlass in Höhe von 30 Prozent. Damit profitieren die Kunden also ohne Mehrbeitrag von nachhaltigen Mehrleistungen im Schadenfall und sorgen mit jedem Vertrag für ein besseres Klima – denn für jeden Antrag wird ein Baum in Deutschland gepflanzt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Maklerpools.

“Für uns ist es äußerst wichtig, dass wir echte Nachhaltigkeit leben und kein sogenanntes ‘Green-Washing’ betreiben. Deswegen pflanzen wir die Bäume (mittlerweile schon über 46.000 Stück) auch in Deutschland, legen unsere nachhaltigen Kapitalanlagen bis auf den letzten Cent offen dar und gewähren Mehrleistungen im Schadenfall, um zukünftig den Kunden die Möglichkeit zur Energieeinsparung zu geben”, so Daniel Feddermann, Abteilungsleiter Makler-Service, und Henning Bernau, Gesamtvertriebsleiter, über das Engagement der NV-Versicherungen.