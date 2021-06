„Ever Given“-Blockade: Versicherer sieht Teilschuld bei Kanalbehörde

Im Streit um die Blockade des Suezkanals hat der britische Versicherer des Frachters "Ever Given" der Kanalbehörde eine Mitschuld zugesprochen. "Während der Kapitän letztlich für das Schiff verantwortlich ist, wird die Durchfahrt durch den Kanal im Konvoi durch Lotsen sowie die Schiffsverkehrsleitung der Kanalbehörde kontrolliert", schrieb der Versicherer UK Club am Donnerstag in einem Statement auf seiner Internetseite. Dazu gehörten auch die Geschwindigkeit bei der Durchfahrt und die Begleitung von Schleppern.