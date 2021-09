Führungswechsel bei Euler Hermes DACH

Bogaerts folgt damit auf Ron van het Hof (55), der diese Position seit Mai 2015 innehatte. Van het Hof hat sich entschlossen, sich nach neun Jahren bei Euler Hermes und insgesamt knapp 15 Jahren im Allianzkonzern zum 30. September 2021 von seinen aktiven Managementpositionen zurückzuziehen. Dies geschieht im besten gegenseitigen Einvernehmen, auf eigenem Wunsch und aus privaten Gründen, betont Euler Hermes.

Van het Hof kam 2007 zum Allianzkonzern und übernahm 2013 als CEO der Euler Hermes World Agency die globale Einheit des Kreditversicherers, die auf das Geschäft mit multinationalen Großkonzernen spezialisiert ist. Seit 2015 stand er als Vorstandsvorsitzender an der Spitze der Euler Hermes AG und steuerte als regionaler CEO und Hauptbevollmächtigter erfolgreich die Geschäfte von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Er habe in den vergangenen Jahren die größte Euler Hermes Einheit geprägt und auf Erfolgskurs gebracht. Dabei hat er neben dem Kerngeschäft der Warenkredit-Versicherung vor allem auch die Bereiche Vertrauensschaden-Versicherung, Bürgschaften und Garantien sowie die Zusammenarbeit mit anderen Allianz-Einheiten kräftig ausgebaut.

Zudem sei er maßgeblicher Treiber hinter dem Schutzschirm für die deutsche Wirtschaft gewesen, die die deutschen Unternehmen und Lieferketten in der Covid-19-Pandemie gestärkt habe.

Erst Sabbatical, dann neue Herausforderungen

Van het Hof hat sich entschlossen, sich bis zum Sommer kommenden Jahres in einem „Sabbatical“ vor allem auf seine Familie und seine Tätigkeit als Präsident der Deutsch-Niederländischen Handelskammer (DNHK) konzentrieren. Anschließend will er neue berufliche Herausforderungen ausloten, bei denen er künftig seine Führungs- und Transformationsexpertise einbringen kann.

Milo Bogaerts übernimmt zum 1. Oktober 2021 die Position des Hauptbevollmächtigten der Euler Hermes Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA, die das Geschäft des weltweit führenden Kreditversicherers in Deutschland, Österreich und der Schweiz steuert. Zudem wird er Vorstandsvorsitzender der Euler Hermes AG, die unter anderem für die Exportkreditgarantien wie die Hermesbürgschaften im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland zuständig ist.

Bogaerts war bei Euler Hermes zuletzt CEO in der Region Nordeuropa (Northern Region) [1]. Zuvor war er ab 2017 CEO von Euler Hermes in Großbritannien und Irland und steigerte dort sowohl Umsatz als auch Ergebnis, verbesserte den Kundenservice und erhöhte die Produktivität. Er hat einen MBA (Master of Business Administration) in Wirtschaftswissenschaften von der TiasNimbas Business School.

Er kam erstmals 1998 als Account Manager zu Euler Hermes und wurde 2000 zum Direktor für die Interpolis Kreditversicherung [2] ernannt. Im Jahr 2012 folgte die Rückkehr zu Euler Hermes, zunächst als CEO in den Niederlanden und später dann als Regionaldirektor für Market Management, Commercial und Distribution für die Region Nordeuropa.