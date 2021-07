Führungswechsel bei Xempus: Bockelmann wechselt in Aufsichtsrat

Martin Bockelmann (44) übergibt 14 Jahre nach Gründung der Vorsorge-Plattform Xempus (vormals xbav) den Vorstandsvorsitz an Tobias Wann (49). Bockelmann wechselt in den Aufsichtsrat.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Tobias den idealen Nachfolger und neuen CEO gewinnen konnten. In meiner neuen Rolle als Gründer und Großaktionär im Aufsichtsrat kümmere ich mich künftig um unsere größten Kunden und konzentriere ich mich auf strategische Partnerschaften“, wird Bockelmann in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. In den kommenden Jahren solle es konkret um den Ausbau zusätzlicher Vorsorge-Themen gehen, wie betriebliche Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit und private Vorsorge.

Vor Xempus war Wann CEO der @Leisure Group in Amsterdam, einer Vermietungsplattform für Ferienhäuser in Europa, an der unter anderem Axel Springer SE und OYO Hotels & Homes beteiligt waren. Er startete seine Karriere bei der R+V Versicherung.