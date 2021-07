Generali Real Estate erwirbt Einzelhandels- und Bürokomplex in Berlin

Das Gloria Berlin liegt nach Aussage der Generali im Herzen des Central Business District City-West am Kurfürstendamm 13 bis 15. Das Gebäude besteht aus zwei Teilen – einem historischen und einem modernen – mit rund 11.000 Quadratmetern. Hierbei handele es sich nach Aussage des Versicherer um erstklassige Einzelhandels- und hochmoderne Büroflächen.

Das ursprünglich 1894 vom Architekten Franz Schwechten errichtete Gründerzeitgebäude wurde kürzlich von Kahlfeldt Architekten umfassend saniert. Der Neubau wurde von den preisgekrönten Architekten Ortner & Ortner Baukunst entworfen und 2021 fertiggestellt.

Zum aktuellen Mietermix gehören unter anderem M&M’s Vorzeigegeschäft in Berlin, eines der sechs weltweit, Hunkemöller, Satellite Office und die Tristar GmbH.

Nachhaltiges Gebäudeinvestment

Gloria Berlin repräsentiere das Engagement von Generali Real Estate im Bereich Nachhaltigkeit perfekt. Besonderes Augenmerk lag beim Kauf auf Umweltaspekten wie Grünflächen und hohe energetische Standards mit A-Rating.

Das Gründerzeitgebäude habe dank seiner nachhaltigen und denkmalgerechten Sanierung, die Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) in Platin erhalten, betont die Generali in ihrer Mitteilung.

Weltweit einziges nachhaltiges denkmalgeschützes Gebäude

Es sei das erste und einzige denkmalgeschützte Gebäude weltweit, das diese Bestnote in Sachen Nachhaltigkeit erreicht. Die exzellente Nachhaltigkeitsbewertung wurde zudem durch das hauseigene Bewertungstool von Generali Real Estate basierend auf dem „Breeam in Use Schema“ bestätigt.