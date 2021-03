Generali verzeichnet trotz Corona Rekord beim operativen Ergebnis

Der italienische Versicherer Generali hat im abgelaufenen Jahr im Tagesgeschäft so viel verdient wie noch nie. Prozentual zweistellige Wachstumsraten in der Schaden- und Unfallversicherung und die brummende Vermögensverwaltung ließen das operative Ergebnis mit 5,2 Milliarden Euro leicht über den bisherigen Rekordwert aus dem Vorjahr steigen. Die Folgen der Corona-Pandemie belasteten das operative Ergebnis nur mit 123 Millionen Euro, wie Generali am Donnerstag in Triest mitteilte.