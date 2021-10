Getsafe erweitert Series-B-Finanzierung auf 80 Millionen Euro

Zu den neuen Investoren gehören nach Angaben von Getsafe einige der größten Family Offices aus Deutschland und der Schweiz, darunter Abacon Capital. Bestehende Investoren wie Earlybird, Commerz Ventures und Swiss Re beteiligten sich ebenfalls. Das neue Eigenkapital soll zum einen in die eigene Versicherungslizenz fließen, zum anderen will das Unternehmen in seine Technologie und weiteres Wachstum investieren.

Getsafe bietet Produkte aus den Bereichen Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz und Kfz in Deutschland sowie Hausratversicherungen in Großbritannien an. Um die gesamte Wertschöpfungskette zu kontrollieren, hat das Unternehmen im vergangenen Jahr die Zulassung der Finanzaufsicht Bafin beantragt. „Die Lizenz gibt uns die nötige Freiheit, unkonventionelle Wege zu gehen und Innovationen freier und schneller zu verwirklichen als zuvor,” so CEO Christian Wiens.