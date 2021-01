Gothaer: Fynn Monshausen wird Leiter Digitalvertrieb

Monshausen war bislang Head of Digital Sales & Marketing bei Roland Rechtsschutz in Köln. Nach dem Abitur studierte Monshausen Product and Innovation Management an der European University of Applied Sciences in Köln. Studienbegleitend absolvierte er ein Traineeship bei der Roland Rechtsschutz-Versicherungs AG.

Fynn Monshausen wird Leiter des Digitalvertriebs bei der Gothaer

2013 übernahm er dort den Ausbau der Geschäftsbeziehung zum HDI. 2017 wurde er Referent digitale Vertriebswege und übernahm 2018 die Leitung des Bereichs Digital Sales im Vertrieb und hatte damit die Gesamtverantwortung für den digitalen Vertrieb und das digitale Geschäft des Unternehmens.

Experte für das Digitalgeschäft

„Ich freue mich, dass wir mit Fynn Monshausen einen sehr versierten Experten für das digitale Geschäft und den digitalen Vertrieb für die Gothaer gewinnen konnten,“ sagt Vertriebsvorstand Oliver Brüß.

„Der Ausbau des digitalen Vertriebs ist einer der zentralen Bestandteile unserer neuen Strategie Ambition25. Fynn hat dies bei unserem Tochterunternehmen Roland Rechtsschutz bereits sehr erfolgreich umgesetzt und dort den digitalen Vertrieb mit viel Engagement und kreativen Lösungen vorangetrieben.“

Foto: Gothaer