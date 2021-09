Markteintritt: Zurich-Tochter DA Direkt präsentiert Tierkrankenversicherung

Mit einer neu konzipierten Tierkrankenversicherung betritt die DA Direkt in Kooperation mit dem Insurtech Dentolo ein neues Marktsegment. Unter der Marke Petolo haben die Tochterunternehmen der Zurich Deutschland ein Leistungspaket geschnürt, das klassischen Versicherungsschutz mit Servicekomponenten aus der Telemedizin verbindet.

Ab sofort können Hundehalter die Tierkrankenversicherung für ihren Vierbeiner über die Marke Petolo bequem und unkompliziert online abschließen und dabei zwischen den Tarifen Komfort, Premium und Premium Plus auswählen.

Weitere Produkte wie eine reine OP-Schutzversicherung für Hunde sowie die Absicherung für Katzen sollen folgen. Die Tierkrankenversicherung soll auch über weitere Vertriebskanäle der DA Direkt und Partner vertrieben werden.

Telemedizin in der Tierkrankenbehandlung

Eine Besonderheit im Markt ist das Angebot der Telemedizin. „Petolo Kunden können über unseren Partner FirstVet bei Bedarf jederzeit schnell und einfach einen Online-Tierarzt kontaktieren und einen Termin zur Video-Sprechstunde vereinbaren“, so Peter Stockhorst, Vorstandsvorsitzender der DA Direkt.

„Dabei gehen wir wieder neue Wege im Markt mit unserem digitalen Angebot. Denn je nach Tarif profitiert der Kunde nach der kostenlosen Video-Sprechstunde sogar von einer höheren Erstattungsleistung.“

Neben der Kostenerstattung von Tierarztbesuchen, Behandlungen in Tierkliniken oder zahnschmerzstillenden Maßnahmen bietet das Produkt noch weiteren wichtigen Schutz. So sind über die in den Leistungspaketen enthaltenen Budgets (Gesundheits-Budget und SOS-Budget) beispielweise Vorsorgebehandlungen und die Betreuung des Haustieres bei Krankheit des Halters abgesichert.

Offensive im TKV-Markt: Kooperation mit Dentolo

Der Markt der Tierkrankenversicherung bietet ein wachsendes Potenzial. Denn die Nachfrage steigt: In Deutschland leben über zehn Millionen Hunde und 17 Millionen Katzen. Insbesondere während der Corona Pandemie hat die Anschaffung von Haustieren einen Boom erlebt.