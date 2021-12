Mehr als ein Facelift: Alte Leipziger präsentiert neue Wohngebäudeversicherung

Das Leistungsspektrum gehe weit über ein „Facelift“ traditioneller Lösungen hinaus, betont der Versicherer bei der Vorstellung des neuen Tarifs: So wird etwa ein umfassender Elementarschutz geboten. Eine neuartige Produktvariante #selbermacher bringt Kostenreduzierungen für handwerklich Versierte.

Elementarversicherung bis sechs Monate beitragsfrei

Die neue Elementarversicherung der Alte Leipziger enthält eine besonders verbraucherorientierte Definition der Überschwemmungsschäden und hilft Kunden etwa mit dem Ersatz von Trocknungskosten, wenn nach Starkregenereignissen Schäden durch Grundwasser entstanden sind.

Zusätzlich bietet sie Kostenersatz für eine Hochwasser-Vorsorgeberatung. Bei einem Totalschaden bietet das neue Produktkonzept Neuwert- statt nur Zeitwertersatz, wenn das Haus an einem anderen Ort wiederaufgebaut wird. Neukunden, die bisher einen schlechteren oder keinen Elementarschutz haben, erhalten den Elementarschutz als Sofort-Upgrade für sechs Monate kostenlos.

Kostenersparnis bei do-it-your-self

Kunden, die im Schadensfall einzelne Arbeiten wie Malerarbeiten übernehmen, können durch eine komplett neue Tarifvariante – #selbermacher – Geld sparen: Hierfür hat der Versicherer einen transparenten Leistungskatalog entwickelt, in dem für Arbeiten der Stundenlohn und die Materialpreise wie etwa Farben, übersichtlich und klar geregelt sind.

Kunden, die sich für den Baustein entscheiden, erhalten automatisch den Maximalschutz (comfort) zum besonders günstigen Preis. Die angesichts des Werts einer Immobilie geringe Selbstbeteiligung von 600 Euro entfällt bei Eigenleistung komplett.

Grüne Leistungen

Zudem wurden in das neue Produkt diverse „grüne“ Leistungen ohne Mehrbeitrag für die Kunden eingebaut: Zum Beispiel Zusatzkosten für energetische Sanierung und umweltfreundliche Baustoffe. Auch Wallboxen für E-Autos und Ausfallersatz sind mit eingschlossen. Ebenfalls neu: Kunden erhalten ohne Schadensfall Kostenersatz für eine Energieberatung oder baubiologische Beratung.

Zudem gewährt der Versicherer Nachlässe von bis zwölf Prozents beim Nutzen des Kundenportals oder der App der Alte Leipziger. Die Servicehotlines können in #papierlos, anders als bei einigen Anbietern, trotzdem uneingeschränkt genutzt werden, verspricht der Versicherer.

Beitragsfreie Erleichterungen für den Kunden

Darüber hinaus ist in den neuen Tarif eine so genannte Best-Leistungsgarantie integiert: Die soll sicherstellen, das Versicherte stets den maximalen, am Markt erhältlichen Versicherungsschutz bekommen. Mitversichert sind nun auch die sogenannten „unbenannten Gefahren“ (All Risk) mitversichert.

Zusätzlichen Schutz ohne Mehrbeitrag bieten darüber hinaus etwa ein Verzicht auf den Nachweis der Windstärke bei Sturm sowie die Mitversicherung von Schäden durch undichte Fugen und Fliesen, nach dem BGH-Urteil vom 20. Oktober 2021 aktueller denn je.

Ableitungsrohre sowie Einbauküchen vom Küchenhandel, bisher oftmals unversichert, sind ebenfalls mitversichert. Auch „grob fahrlässige Obliegenheitsverletzungen“, wie unzureichendes Heizen bei Frost, führen im neuen Konzept nicht mehr zu Schadensablehnungen, betont die Alte Leipziger.

Zusatzpaket „Garten & Co“

Das neue Paket soll Gartenbesitzern einen Rundumschutz bieten: So wird eine Neubepflanzung ersetzt, wenn die Bewässerungsanlage ausgefallen ist; Auch Garten-, Teich- und Poolzubehör sind mitversichert.

Wird der Kunde krank, übernimmt die Alte Leipziger die Kosten für die Gartenpflege durch einen Fachbetrieb. Im Falle von Nachbarschaftsstreitigkeiten zahlt die Alte Leipziger ein Schlichtungsgeld.