Mobilversichert setzt auf neues Führungstrio

Die Munich General Insurance Services, bekannt unter der Marke Mobilversichert, wird seit Anfang November von einem Führungstrio geleitet: David Scheuermann wird in die Geschäftsführung des Unternehmens berufen, zudem steigt der bisherige Chief Technology Officer Mohamed Elassadi in die Führungsriege auf. Stephan Kiene, der zuletzt in Doppelspitze mit Dr. Mario Herz das Unternehmen geführt hat, verlässt Mobilversichert.