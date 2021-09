ESG im Fokus: Versicherungskammer lanciert neue Fondspolice

Der Konzern Versicherungskammer erweitert sein Produktportfolio und bringt mit „PrivatRente NachhaltigkeitInvest“ eine fondsgebundene Rentenversicherung auf den Markt, die ausschließlich in nachhaltige Anlagen investiert.

Für PrivatRente NachhaltigkeitInvest stellt die DekaBank dem größten öffentlichen Versicherer exklusiv einen Anlagemix von 13 nachhaltigen Investmentfonds zur Auswahl. Die Palette mit Renten-, Misch- und Aktienfonds reicht von Fonds mit ESG-Strategie, bei denen die Nachhaltigkeitsbilanz der Investments und Mindestausschlüsse im Fokus stehen, bis hin zu Fonds mit „ESG Impact“, die konsequent und gezielt in eine nachhaltige Zukunft investieren.

Carsten Tombers, Leiter der Hauptabteilung Produkte Leben im Konzern Versicherungskammer: „Zusammen mit unserem Verbundpartner DekaBank bieten wir erstmalig ein Altersvorsorgeprodukt an, das ausschließlich in Fonds und ETFs investiert, die zum einen ökologische und soziale Ziele verfolgen und zum anderen den Grundsätzen verantwortungsvoller Unternehmensführung genügen. Dabei können unsere Kundinnen und Kunden ihre Kapitalanlage individuell mitgestalten, indem sie etwa Fonds nach eigener Erwartung tauschen.“

Typische Merkmale einer Lebensversicherung wie lebenslange Rentenzahlung, Absicherung im Todesfall sowie eine eingeschlossene Dread Disease-Leistung seien dabei grundlegende Elemente der ESG-konformen Lebensversicherung. „Unsere neue Police richtet sich somit an alle, die mit ihrer Vorsorge an den Chancen der Kapitalmärkte teilhaben und zugleich eine nachhaltige Zukunft mitgestalten wollen“, so Tombers.

Die PrivatRente NachhaltigkeitInvest wird von der Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG über alle Vertriebswege im Geschäftsgebiet der Versicherungskammer Bayern, der Feuersozietät Berlin Brandenburg und der Saarland Versicherungen angeboten.